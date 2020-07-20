Компания Bentley посвятила новый суперкар геям и лесбиянкам (фото)



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Компания решила отметить постепенный выход бизнеса из режима самоизоляции и выразить свою радость по этому поводу

В мае британский производитель Bentley проводил конкурс на лучший дизайн нового родстера Mulliner Bacalar. Тогда победителем оказалась пятилетняя девочка по имени Элеонора, которая предложила окрасить кузов во все цвета радуги.

Так как вся ограниченная серия в 12 Mulliner Bacalar, по 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый, была раскуплена до начала производства и с каждым из покупателей уже был согласован цвет, Bentley выпустила специальный кабриолет Continental GT.

В соответствии с пожеланием победительницы конкурса его окрасили в фирменные цвета бренда, образующие на кузове автомобиля радугу. Таким образом компания решила отметить постепенный выход бизнеса из режима самоизоляции и выразить свою радость по этому поводу.

По словам члена совета директоров Bentley Астрид Фонтейн, также показ приурочен к первому английскому фестивалю ЛГБТ-сообщества, которое для своей идентификации использует флаг подобной расцветки.