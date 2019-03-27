Конор Макгрегор обвинен в изнасиловании



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Конора Макгрегора

Женщина, заявившая об изнасиловании, стала жертвой Конора еще в декабре

Объявивший о завершении спортивной карьеры Конор Макгрегор обвинен в насильственных действиях сексуального характера, сообщает The New York Times. Журналистам удалось выяснить, что спортсмен был задержан в январе, допрошен, он предоставил образец своего ДНК и был отпущен без предъявления официальных обвинений, однако расследование все еще продолжается.

По словам женщины, заявившей об изнасиловании, она стала жертвой Конора в декабре, в одном из отелей Дублина. Уже тогда в прессе сообщалось об инциденте, но по закону нельзя было называть имя подозреваемого, поэтому Макгрегора обозначили просто как спортсмена. Неизвестно, почему детали дела оказались обнародованы именно сейчас, но представители Макгрегора отмечают, что его решение уйти из спорта никак не связано с расследованием.

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