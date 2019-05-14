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    Жизнь

    Королева Елизавета выделила Меган Маркл и принцу Гарри комнаты для проживания в Букингемском дворце

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    <span class="image_description">Принц Филипп, королева Елизавета, принц Гарри, Меган Маркл с мамой и новорожденным сыном Арчи Харрисоном</span> <div></div> <p></p> <div class="nr-player"></div> - Королева Елизавета выделила Меган Маркл и принцу Гарри комнаты для проживания в Букингемском дворце
    Принц Филипп, королева Елизавета, принц Гарри, Меган Маркл с мамой и новорожденным сыном Арчи Харрисоном

    Недавно герцоги Сассекские покинули свои двухкомнатные апартаменты в Кенсингтонском дворце и переехали в коттедж Фрогмор, но Ее Величество решила выделить им еще одну жилплощадь

    Пока Меган Маркл и принц Гарри все свое время проводят в резиденции Фрогмор-хаус рядом с сыном Арчи Харрисоном, однако через некоторое время им предстоит вернуться к работе, тем более, по данным инсайдеров, герцогиня Сассекская планирует это сделать как можно скорее.

    Когда было объявлено о том, что Меган и Гарри покидают Кенсингтонский дворец, тогда же было сказано, что отныне их офис будет находиться в Букингемском. Теперь же стало известно, что королева Елизавета решила добавить к нему и часть жилых комнат, чтобы герцоги Сассекские могли оставаться в Лондоне на время важных официальных мероприятий.

    По данным источника Daily Mail, в данном решении нет ничего удивительного: Ее Величество принимала такое же в отношении всех близких членов королевской семьи, живущих за пределами Лондона. Так, собственные комнаты в Букингемском имеют сыновья королевы, принцы Эдвард и Эндрю, и их семьи. Ожидается, что комнаты будут выделены Меган и Гарри в конце года.

    Джерело: Hello!

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