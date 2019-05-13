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    Жизнь

    Меган Маркл призналась, в честь кого назвала своего сына

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    Меган Маркл и принц Гарри - Меган Маркл призналась, в честь кого назвала своего сына
    Меган Маркл и принц Гарри

    37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри — главные нарушители традиций королевской семьи

    Новоиспеченные родители вопреки правилам назвали сына не в честь одного из монарших родственников.

    В жизни Гарри есть очень значимый для него человек, несмотря на то, что он не имеет отношения к королевскому роду. 41-летний Том Арчер-Бертон — бывший армейский командир принца, которому он во многом обязан. Более того, по словам сослуживцев, внук Елизаветы II считает офицера своим героем.

    В 2008 году Арчер-Бертон добился того, чтобы Гарри служил в Афганистане, вопреки запретам королевской семьи. Оказаться в горячей точке — всегда было мечтой принца. Спустя много лет между Гарри и Томом закрепились теплые отношения и крепкая дружба.

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    Меган Маркл призналась, в честь кого назвала своего сына
    Меган Маркл призналась, в честь кого назвала своего сына
    Меган Маркл призналась, в честь кого назвала своего сына
    Меган Маркл призналась, в честь кого назвала своего сына
    Меган Маркл призналась, в честь кого назвала своего сына

    «Арчи был опорой для Гарри и единственным, кто помог ему отправиться в Афганистан. Для него всегда было мечтой служить на передовой. Они всегда поддерживали связь и после службы. Арчи знаком с большей частью королевской семьи. Для него большая честь быть тезкой сына Гарри, однако он не будет делать из этого что-то глобальное из-за своей скромности», — цитирует своего источника портал PageSix.

    Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями 6 мая. У пары родился сын, которому дали имя Арчи. На днях новоиспеченные родители поделились новым фото с малышом в честь Дня матери.

    Джерело: graziamagazine.ru

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