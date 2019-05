Disney подарил сыну Гарри и Меган Маркл особенный мультфильм

В компании назвали это началом большого приключения

Одно из самых громких событий месяца - рождение наследника принца Гарри и его супруги Меган Маркл, который появился на свет 6 мая. Вместе с Великобританией появление королевского правнука празднует весь мир.

Компания Disney решила поздравить августейшее семейство, выпустив мультфильм специально для маленького Арчи. На своей странице в Facebook анимационный гигант опубликовал видео, где Винни-Пух выходит из своего лесного домика и несет с собой голубую книгу с королевским венцом на обложке. Он приходит в Виндзорский замок, вручает ее молодым родителям и садится у ног Меган, пока она читает книгу малышу. Сам Арчи в мультике не фигурирует, но в кадре стоит колыбель, подписанная его именем.

To celebrate the birth of Archie Mountbatten-Windsor, @Disney have created a special Winnie-the-Pooh animation as a gift for Harry and Meghan. The short was hand-painted in watercolour by Disney’s senior principal artist Kim Raymond. Really special pic.twitter.com/PrY5wlMeBQ