Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл



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Меган Маркл

Герцогиня Сассекская повлияла на увеличение продаж памятных сувениров с символикой британской монархии по всему миру

Тим Нокс, директор Коллекционного королевского фонда, рассказал, что за последние 12 месяцев продажи сувениров с символикой британской монархии увеличились в разы, передает Express.

Во многом на спрос повлиял так называемый «эффект Меган Маркл» – замужество герцогини Сассекской и последующее рождение сына.

700 миллионов фунтов стерлингов – примерно в такую цену оценивается прибыль от туризма и продажи сувениров накануне свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. За последний год также был побит туристический рекорд на посещение дворцов. За 12 месяцев эта цифра увеличилась с 2,96 миллионов до 3,3 миллионов человек.

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