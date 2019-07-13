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    Жизнь

    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл

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    <div class="sel_item">Меган Маркл</div> - Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Меган Маркл

    Герцогиня Сассекская повлияла на увеличение продаж памятных сувениров с символикой британской монархии по всему миру

    Тим Нокс, директор Коллекционного королевского фонда, рассказал, что за последние 12 месяцев продажи сувениров с символикой британской монархии увеличились в разы, передает Express.

    Во многом на спрос повлиял так называемый «эффект Меган Маркл» – замужество герцогини Сассекской и последующее рождение сына.

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    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл
    Королевская семья заработала рекордную сумму на Меган Маркл

    700 миллионов фунтов стерлингов – примерно в такую цену оценивается прибыль от туризма и продажи сувениров накануне свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. За последний год также был побит туристический рекорд на посещение дворцов. За 12 месяцев эта цифра увеличилась с 2,96 миллионов до 3,3 миллионов человек.

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    Меган Маркл
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