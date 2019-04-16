Королевский пилот уволился из-за полетов за едой для беременной Меган Маркл



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Меган Маркл

Ходят слухи, что служба безопасности венценосных особ Британии может погрузиться в кризис, если семья бросится набирать замену ушедшему персоналу

Британская королевская семья экстренно ищет нового пилота на вертолет производства КБ Сикорского, который бы работал при дворе. В объявлении оп найму говорится, что в обязанности будут входить выполнение поручений членов королевской семьи и другие административные задачи. В списке приоритетных качеств будущего пилота отмечается инициативность, согласие на полеты по стране и командировки с ночевкой.

Подать такое объявление при дворе были вынуждены после того, как работавший с герцогом и герцогиней Сассекскими пилот не выдержал того, что его используют как «круглосуточную службу доставки еды по вызову». Принц Гарри постоянно приказывал ему сходить за «странными» закусками для бывшей актрисы, пишет Radar Online.

Источник отмечает, что настоящие профессионалы не могут работать с Меган Маркл. Ее требования постоянны и возмутительны. К пилоту относились как к скромному водителю, а не как к высококвалифицированному элитному пилоту.

Ранее издание сообщало, что массовый уход персонала бывшей актрисы погружают королевскую семью в кризис безопасности. Сейчас даже появились опасения, что когда семья бросится набирать замену для своих ключевых сотрудников, сквозь сито проверок, выполненных на скорую руку, в Букингемский дворец могут попасть террористы или сталкеры.