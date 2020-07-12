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    Жизнь

    Королевский шеф-повар назвал любимое блюдо принцев Уильям и Гарри, пока была жива Диана

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    принцы Уильям и Гарри - Королевский шеф-повар назвал любимое блюдо принцев Уильям и Гарри, пока была жива Диана
    принцы Уильям и Гарри

    О тонкостях приготовления рассказал экс-шеф-повар королевской семьи

    Стало известно, какое блюдо обожали принцы Уильям и Гарри, когда была жива их мать – принцесса Диана. Секрет раскрыл бывший шеф-повар королевской семьи Британии Даррен Макгрейди.

    Он заверил, что принцесса часто просила приготовить для сыновей курицу с рожками и сыром. Дети с удовольствием ели мясо, макароны и сырный соус, а вот зелень им категорически не нравилась. Поэтому специально для принцев вместе с блюдом подавали брокколи.

    Скрывать рецепт блюда повар не стал и поделился, какие ингредиенты и в каком порядке нужно использовать, чтобы получилось по-настоящему королевское блюдо.

    Для начала курицу стоит запекать в разогретой духовке минут 30-45. В это время готовится соус: три четверти стакана сливок и молока, две чайные ложки муки и столько же сливочного масла.

    Когда смесь загустеет, то добавляется полстакана пармезана и 250 граммов сыра. Соль и перец по вкусу.

    Соус потребуется, чтобы запекать в нем макароны. Их заливали готовой смесью и отправляли в духовку на 20 минут. Сверху будущее блюдо посыпалось сыром.

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    дети мясо
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