Королевство Ваканда из вселенной Marvel появилось в списке торговых партнеров США



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В министерстве сельского хозяйства рассказали, что выдуманную страну добавили в список во время тестирования и забыли убрать

Ошибку уже исправили – страна больше не значится американским партнером.

В списке стран, которые заключили с США соглашение о свободной торговле, оказалась Ваканда – вымышленное государство из вселенной Marvel, родина супергероя Черная Пантера. Об этом сообщает NBC News.

Данные о торговых партнерах США размещены в сервисе для поиска сельскохозяйственных тарифов на сайте профильного министерства.

На то, что Ваканда числится в списке торговых партнеров США, обратил внимание программист из Нью-Йорка Фрэнсис Цэнг, он написал об этом в твиттере.

В списке товаров для экспорта значатся лошади, утки, овцы, индейки, куры, гуси и другое.