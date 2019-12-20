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    Жизнь

    Королевство Ваканда из вселенной Marvel появилось в списке торговых партнеров США

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    <p>В министерстве сельского хозяйства рассказали, что выдуманную страну добавили в список во время тестирования и забыли убрать</p> <div></div> - Королевство Ваканда из вселенной Marvel появилось в списке торговых партнеров США

    В министерстве сельского хозяйства рассказали, что выдуманную страну добавили в список во время тестирования и забыли убрать

    Ошибку уже исправили – страна больше не значится американским партнером.

    В списке стран, которые заключили с США соглашение о свободной торговле, оказалась Ваканда – вымышленное государство из вселенной Marvel, родина супергероя Черная Пантера. Об этом сообщает NBC News.

    Данные о торговых партнерах США размещены в сервисе для поиска сельскохозяйственных тарифов на сайте профильного министерства.

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    Королевство Ваканда из вселенной Marvel появилось в списке торговых партнеров США
    Королевство Ваканда из вселенной Marvel появилось в списке торговых партнеров США

    На то, что Ваканда числится в списке торговых партнеров США, обратил внимание программист из Нью-Йорка Фрэнсис Цэнг, он написал об этом в твиттере.

    В списке товаров для экспорта значатся лошади, утки, овцы, индейки, куры, гуси и другое.

     

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