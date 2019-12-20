  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)

    • Розсилка
    <p>Камилла Шриер завоевала корону впечатляющими опытами</p> <div></div> - Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)

    Камилла Шриер завоевала корону впечатляющими опытами

    В США состоялся финал конкурса красоты

    Корона победительницы «Мисс Америка-2020» досталась 24-летней студентке-фармацевту из Вирджинии Камилле Шриер. Обладательница титула обошла 50 конкуренток. Камилла впечатлила жюри необычным номером для конкурса талантов. Девушка показала на сцене научные опыты. Камилла провела химические эксперименты с разноцветными колбами.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)
    Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)

    Шриер показала, как разлагается перекись водорода. Зрелище сопровождалось взрывами, фейерверками и яркими всплесками химических веществ.

    Камилла давно занимается наукой. Девушка имеет степень бакалавра в области биохимии и системной биологии. В ближайшее время Шриер планирует получить звание доктора фармацевтических наук.

     

    знаменитости США новости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ