Химик без купальника: кто получил корону «Мисс Америка-2020» (фото)



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Камилла Шриер завоевала корону впечатляющими опытами

В США состоялся финал конкурса красоты

Корона победительницы «Мисс Америка-2020» досталась 24-летней студентке-фармацевту из Вирджинии Камилле Шриер. Обладательница титула обошла 50 конкуренток. Камилла впечатлила жюри необычным номером для конкурса талантов. Девушка показала на сцене научные опыты. Камилла провела химические эксперименты с разноцветными колбами.

Шриер показала, как разлагается перекись водорода. Зрелище сопровождалось взрывами, фейерверками и яркими всплесками химических веществ.

Камилла давно занимается наукой. Девушка имеет степень бакалавра в области биохимии и системной биологии. В ближайшее время Шриер планирует получить звание доктора фармацевтических наук.