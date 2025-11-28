28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 28 листопада 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

28 листопада в Україні відзначають День працівника системи фінансового моніторингу в Україні. У світі відзначають День Червоної Планети. Віряни вшановують пам'ять святого преподобномученика Стефана Нового. Цей день також знаменує початок важливого періоду в житті православних християн.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 28 листопада 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День працівника системи фінансового моніторингу в Україні

День працівника системи фінансового моніторингу в Україні відзначають 28 листопада. День працівника системи фінансового моніторингу, або День працівника системи фінансового моніторингу – професійне свято в Україні, яке відзначається 28 листопада. Цей день відзначає вагомий внесок фахівців фінансового моніторингу в утвердження України як надійного партнера у міжнародному співтоваристві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Всеукраїнський день логіста

Щорічно в останню п’ятницю листопада Україна відзначає День логіста. Логістика – це ефективне планування, реалізація та контроль переміщення й зберігання різноманітних товарів від пункту відправлення до місця призначення. Логісти – майстри якісного перевезення з мінімальними затратами. При будь-яких обставинах логіст доставить товар чітко у вказаний строк.

Всеукраїнський день логіста не вважається офіційним святом, проте це не заважає об’єднанню колег зі всієї країни для святкування професійного дня. Кожного року влаштовуються професійні практичні конференції з логістики та круглі столи.

Міжнародні та національні свята

Чорна п’ятниця

Чорна п’ятниця (Black-Friday) відома у всьому світі як день шалених знижок напередодні різдвяних свят. Походить зі Сполучених Штатів Америки та є наступним днем після загальнонаціонального свята – Дня подяки. Ще вночі покупці шикуються у довжелезні черги до магазинів по всій країні, щоб скористатися найбільшими в сезоні святковими знижками. Чорною називають останню п’ятницю осені. В останні роки ідея чорної п’ятниці перетнула межі США та широко використовується в маркетингових цілях в багатьох країнах світу. Адже перед Різдвом та Новим роком покупці активізуються, тому магазини прагнуть «увірвати свій шматок» і заохочують покупців цікавими святковими знижками. До слова, знижки пропонують не тільки роздрібні магазини, але й фірми та компанії, що надають різноманітні послуги. Та якщо ідея з передсвятковими знижками для всіх зрозуміла, то питання про те, звідки взявся сам термін «чорна п’ятниця» залишається для багатьох відкритим.

День Червоної Планети

День Червоної планети (Red Planet Day) відзначається щорічно 28 листопада в пам’ять про запуск космічного зонду «Марінер-4» 28 листопада 1964 року і на честь нашої сусідньої планети – Марса. Ця подія – вшанування планети Марс та, власне, досліджень й дослідників космосу. Цей день дає можливість ентузіастам космосу та всім людям поспілкуватися з Марсом, одним з найближчих друзів Землі в Сонячній системі, і дізнатися про нього більше.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобномученика Стефана Нового

28 листопада православна церква вшановує пам'ять святого преподобномученика Стефана Нового, ігумена Авксентієвої гори. Стефан жив у VIII столітті. Він був ревним захисником іконопочитання під час іконоборчої єресі, яку підтримував імператор Костянтин Копроним. Стефан прийняв чернечий постриг і став відомий своєю аскетичністю та подвижницьким життям. Через його непохитну відмову відректися від шанування ікон та його вплив на народ, імператор піддав Стефана жорстоким гонінням. Після тривалих ув’язнень і тортур преподобномученика побили камінням і палицями.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день був пов'язаний із початком суворої зими та періоду обмежень (піст):

Якщо на Стефана Нового морозно – зима буде тривалою та холодною.

Якщо цього дня снігопад – навесні буде потужна повінь.

Вважалося, що цього дня не можна позичати гроші, щоб не віддати свого щастя.

Яка погода на Стефана, така буде і на наступний місяць.

Історичні події

1520 – Перший європеєць Фернан Магеллан проплив із Атлантичного океану в Тихий;

1654 – Почалася героїчна оборона козацької фортеці Буша (на Поділлі) від військ Речі Посполитої;

1918 – Естонія зазнала військової агресії з боку Російської СФРР, почалась Визвольна війна естонського народу (1918–1920);

1921 – Всеукраїнський центральний виконавчий комітет ухвалив постанову про приєднання Української СРР до міжнародної конвенції Червоного Хреста;

1928 – у Одеському окрузі створено першу в СРСР машино-тракторну станцію (МТС) ім. Шевченка;

1943 – У Тегерані відкрилась перша конференція керівників трьох держав антигітлерівської коаліції – Й.Сталіна (СРСР), Ф. Рузвельта (США) і Вінстона Черчілля (Велика Британія);

1970 – італійська ліво-терористична організація «Червоні бригади» провела свою першу операцію – серію вибухів на заводі «Pirelli»;

1974 – У нью-йоркському концертному залі «Медісон Сквер Гарден» екс-бітл Джон Леннон виступив зі сцени востаннє;

1989 – Рада Міністрів СРСР утворила державну комісію з питань кримськотатарського народу;

1994 – Перша спроба окупаційних федеральних сил Росії штурмувати столицю Чеченської Республіки Ічкерія – місто Грозний під час Першої російсько-чеченської війни;

2000 – Початок касетного скандалу в Україні. Олександр Мороз оприлюднив аудіокасети з записами розмов у кабінеті Л. Кучми стосовно вбивства Георгія Гонгадзе;

2004 – У м. Сєвєродонецьку Луганської області відбувся «Всеукраїнський з'їзд народних депутатів». У ньому взяли участь переважно представники Партії регіонів східних та південних областей України, прем'єр-міністр України В. Янукович та мер Москви Ю. Лужков. «Ідеї, які висловили керівники місцевих органів державної влади, не відповідають ні Конституції, ні українському законодавству» – прокоментував ці події Президент Л. Кучма;

2006 – Верховна Рада України, визнала Голодомор актом геноциду проти українського народу;

2008 – за рішенням Черкаського міськвиконкому демонтовано пам'ятник В. Леніну на центральній площі міста;

2013 – Було створено народний рух Правого Сектору.

Іменини

День ангела святкують: Степан, Григорій, Тимофій, Акакій.