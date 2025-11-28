Головна Країна Суспільство
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Свята 28 листопада 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

28 листопада в Україні відзначають День працівника системи фінансового моніторингу в Україні. У світі відзначають День Червоної Планети. Віряни вшановують пам'ять святого преподобномученика Стефана Нового. Цей день також знаменує початок важливого періоду в житті православних християн.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 28 листопада 2025 року.

Свята в Україні

День працівника системи фінансового моніторингу в Україні

28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

День працівника системи фінансового моніторингу в Україні відзначають 28 листопада. День працівника системи фінансового моніторингу, або День працівника системи фінансового моніторингу – професійне свято в Україні, яке відзначається 28 листопада. Цей день відзначає вагомий внесок фахівців фінансового моніторингу в утвердження України як надійного партнера у міжнародному співтоваристві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Всеукраїнський день логіста

28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щорічно в останню п’ятницю листопада Україна відзначає День логіста. Логістика – це ефективне планування, реалізація та контроль переміщення й зберігання різноманітних товарів від пункту відправлення до місця призначення. Логісти – майстри якісного перевезення з мінімальними затратами. При будь-яких обставинах логіст доставить товар чітко у вказаний строк.

Всеукраїнський день логіста не вважається офіційним святом, проте це не заважає об’єднанню колег зі всієї країни для святкування професійного дня. Кожного року влаштовуються професійні практичні конференції з логістики та круглі столи.

Міжнародні та національні свята

Чорна п’ятниця

28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Чорна п’ятниця (Black-Friday) відома у всьому світі як день шалених знижок напередодні різдвяних свят. Походить зі Сполучених Штатів Америки та є наступним днем після загальнонаціонального свята – Дня подяки. Ще вночі покупці шикуються у довжелезні черги до магазинів по всій країні, щоб скористатися найбільшими в сезоні святковими знижками. Чорною називають останню п’ятницю осені. В останні роки ідея чорної п’ятниці перетнула межі США та широко використовується в маркетингових цілях в багатьох країнах світу. Адже перед Різдвом та Новим роком покупці активізуються, тому магазини прагнуть «увірвати свій шматок» і заохочують покупців цікавими святковими знижками. До слова, знижки пропонують не тільки роздрібні магазини, але й фірми та компанії, що надають різноманітні послуги. Та якщо ідея з передсвятковими знижками для всіх зрозуміла, то питання про те, звідки взявся сам термін «чорна п’ятниця» залишається для багатьох відкритим.

День Червоної Планети

28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

День Червоної планети (Red Planet Day) відзначається щорічно 28 листопада в пам’ять про запуск космічного зонду «Марінер-4» 28 листопада 1964 року і на честь нашої сусідньої планети – Марса. Ця подія – вшанування планети Марс та, власне, досліджень й дослідників космосу. Цей день дає можливість ентузіастам космосу та всім людям поспілкуватися з Марсом, одним з найближчих друзів Землі в Сонячній системі, і дізнатися про нього більше.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобномученика Стефана Нового

28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

28 листопада православна церква вшановує пам'ять святого преподобномученика Стефана Нового, ігумена Авксентієвої гори. Стефан жив у VIII столітті. Він був ревним захисником іконопочитання під час іконоборчої єресі, яку підтримував імператор Костянтин Копроним. Стефан прийняв чернечий постриг і став відомий своєю аскетичністю та подвижницьким життям. Через його непохитну відмову відректися від шанування ікон та його вплив на народ, імператор піддав Стефана жорстоким гонінням. Після тривалих ув’язнень і тортур преподобномученика побили камінням і палицями.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день був пов'язаний із початком суворої зими та періоду обмежень (піст):

  • Якщо на Стефана Нового морозно – зима буде тривалою та холодною.
  • Якщо цього дня снігопад – навесні буде потужна повінь.
  • Вважалося, що цього дня не можна позичати гроші, щоб не віддати свого щастя.
  • Яка погода на Стефана, така буде і на наступний місяць.

Історичні події

  • 1520 – Перший європеєць Фернан Магеллан проплив із Атлантичного океану в Тихий;
  • 1654 – Почалася героїчна оборона козацької фортеці Буша (на Поділлі) від військ Речі Посполитої;
  • 1918 – Естонія зазнала військової агресії з боку Російської СФРР, почалась Визвольна війна естонського народу (1918–1920);
  • 1921 – Всеукраїнський центральний виконавчий комітет ухвалив постанову про приєднання Української СРР до міжнародної конвенції Червоного Хреста;
  • 1928 – у Одеському окрузі створено першу в СРСР машино-тракторну станцію (МТС) ім. Шевченка;
  • 1943 – У Тегерані відкрилась перша конференція керівників трьох держав антигітлерівської коаліції – Й.Сталіна (СРСР), Ф. Рузвельта (США) і Вінстона Черчілля (Велика Британія);
  • 1970 – італійська ліво-терористична організація «Червоні бригади» провела свою першу операцію – серію вибухів на заводі «Pirelli»;
  • 1974 – У нью-йоркському концертному залі «Медісон Сквер Гарден» екс-бітл Джон Леннон виступив зі сцени востаннє;
  • 1989 – Рада Міністрів СРСР утворила державну комісію з питань кримськотатарського народу;
  • 1994 – Перша спроба окупаційних федеральних сил Росії штурмувати столицю Чеченської Республіки Ічкерія – місто Грозний під час Першої російсько-чеченської війни;
  • 2000 – Початок касетного скандалу в Україні. Олександр Мороз оприлюднив аудіокасети з записами розмов у кабінеті Л. Кучми стосовно вбивства Георгія Гонгадзе;
  • 2004 – У м. Сєвєродонецьку Луганської області відбувся «Всеукраїнський з'їзд народних депутатів». У ньому взяли участь переважно представники Партії регіонів східних та південних областей України, прем'єр-міністр України В. Янукович та мер Москви Ю. Лужков. «Ідеї, які висловили керівники місцевих органів державної влади, не відповідають ні Конституції, ні українському законодавству» – прокоментував ці події Президент Л. Кучма;
  • 2006 – Верховна Рада України, визнала Голодомор актом геноциду проти українського народу;
  • 2008 – за рішенням Черкаського міськвиконкому демонтовано пам'ятник В. Леніну на центральній площі міста;
  • 2013 – Було створено народний рух Правого Сектору.

Іменини

День ангела святкують: Степан, Григорій, Тимофій, Акакій.

Теги: календар свято традиції релігія свята

