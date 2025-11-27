Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 28 листопада 2025: традиції та молитва

Яке релігійне свято відзначається 28 листопада 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 28 листопада в церковному календарі – День пам’яті преподобномученика Стефана Нового та початок Різдвяного посту

28 листопада православна церква вшановує пам'ять святого преподобномученика Стефана Нового та відзначає початок Різдвяного посту.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 28 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобномученика Стефана Нового

Яке релігійне свято відзначається 28 листопада 2025: традиції та молитва фото 1

28 листопада вшановується пам'ять святого преподобномученика Стефана Нового, ігумена Авксентієвої гори, який жив у VIII столітті. Преподобномученик Стефан був відомий як один із найактивніших захисників іконошанування під час жорстоких гонінь, організованих імператором Костянтином Копронимом. За свою непохитну відмову зрадити віру та його потужний вплив на вірян, він був ув'язнений і зрештою закатований: побитий камінням і палицями.

Молитви дня

О, священний і багатостраждальний преподобномученику Стефане, ревнителю істини та незламний захиснику святих ікон! Ти, що в часи потужних гонінь не зрікся Христа і Його святинь, і кров'ю своєю освятив віру нашу, ми, грішні, смиренно припадаємо до тебе.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети цього дня були тісно пов'язані з початком посту та приходом зими:

  • Якщо на Стефана Нового морозно – зима буде тривалою та холодною.
  • Якщо цього дня йде снігопад – навесні можна очікувати потужну повінь.
  • Вважалося, що цього дня не можна позичати гроші, щоб не віддати свого щастя і благополуччя.

Яка погода на Стефана, така буде і на наступний місяць.

свята свято релігія календар традиції православна церква

