Криштиану Роналду учит 1,5-годовалого сына играть в футбол



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Криштиану Роналду с семьей

Вчера Криштиану Роналду отмечал 34-й день рождения

По этому случаю Криштиану Роналду выложил в Instagram фотографию с возлюбленной Джорджиной Родригес и своим старшим сыном, написав: «Любовь размером с мир». А Джорджина в продолжение истории показала, как спортсмен проводит свои праздничные будни - дома с детьми в Турине.

На новом видео Криштиану учит своего младшего сына, 1,5-годовалого Матео, играть в футбол. Успехи сына в игре с мячом, пусть пока и не на поле, а на ковре в детской комнате, приводят Роналду в восторг.

«Поздравляю, любовь моя! Спасибо, что делаешь нас такими счастливыми каждый день! Мы бесконечно тебя любим!»- подписала Джорджина видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 5 Фев 2019 в 6:57 PST

В том, что Криштиану хочет видеть в своих сыновьях продолжение себя, нет сомнений. Своего старшего сына Криштиану-младшего он уже отдал в профессиональный спорт. Мальчик тренируется с самых юных лет и сейчас уже играет в детской команде «Ювентуса».

Джерело: graziamagazine.ru