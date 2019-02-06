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    Криштиану Роналду учит 1,5-годовалого сына играть в футбол

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    Криштиану Роналду с семьей - Криштиану Роналду учит 1,5-годовалого сына играть в футбол
    Криштиану Роналду с семьей

    Вчера Криштиану Роналду отмечал 34-й день рождения

    По этому случаю Криштиану Роналду выложил в Instagram фотографию с возлюбленной Джорджиной Родригес и своим старшим сыном, написав: «Любовь размером с мир». А Джорджина в продолжение истории показала, как спортсмен проводит свои праздничные будни - дома с детьми в Турине.

    На новом видео Криштиану учит своего младшего сына, 1,5-годовалого Матео, играть в футбол. Успехи сына в игре с мячом, пусть пока и не на поле, а на ковре в детской комнате, приводят Роналду в восторг.

    «Поздравляю, любовь моя! Спасибо, что делаешь нас такими счастливыми каждый день! Мы бесконечно тебя любим!»- подписала Джорджина видео. 

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    Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

    В том, что Криштиану хочет видеть в своих сыновьях продолжение себя, нет сомнений. Своего старшего сына Криштиану-младшего он уже отдал в профессиональный спорт. Мальчик тренируется с самых юных лет и сейчас уже играет в детской команде «Ювентуса». 

    Джерело: graziamagazine.ru

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