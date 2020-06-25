Ксения Собчак сломала нос (видео)



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Российская телеведущая Ксения Собчак instagram.com/xenia_sobchak/

В описании к видео журналистка отметила, что неудачно упала, из-за чего получила перелом носа и сотрясение

Российская телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.

«Дорогие друзья, я в больнице. Только что сделали операцию, все нормально. Бывает, прорвемся, йоу», — сказала Собчак. В ролике заметна повязка на носу ведущей.

В описании к видео она отметила, что неудачно упала, из-за чего получила перелом носа и сотрясение. «Надо подлечиться», — добавила Собчак и уточнила, что последнее видео для YouTube-канала записывала уже после падения, как «раненый боец».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 25 Июн 2020 в 5:29 PDT

Ведущая также поблагодарила врачей за сохранение тайны пациента — «все эти дни ничего не сливали» — и за то, что провели сложнейшую операцию. Она добавила, что супруг, театральный режиссер Константин Богомолов и мать, член Совфеда от Тувы Людмила Нарусова, поддерживали ее в период хирургического вмешательства.

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