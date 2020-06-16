Марии Бурмаке – 50. Украинская звезда празднует юбилей



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Украинская певица, народная артистка Украины Мария Бурмака

Певица отпраздновала свой юбилей в эфире утреннего шоу

Сегодня украинская певица, народная артистка Украины Мария Бурмака празднует свой юбилей – 50-летие.

Ее называют женским символом всех украинских революций. От Революции на граните до последнего Майдана. Быть украинкой и пропагандировать свою культуру ее научил еще с детства отец.

«Когда мы шли по улице все говорили: «Такой приличный а разговаривает по-украински». Когда меня привели в первый класс, мои родители были в вышиванках. Это был 1977 год Харьков. Это был момент внутреннего протеста», - вспоминает певица.

«Все учились по учебникам на российском языке, я я училась по украинским учебникам».

Отец также научил ее любить музыку. Уже в 4 она чисто пела «Серенаду» Шуберта. А в 6 – Вторую партиту Баха. Больше всего маленькая Мария любила сочинять стихи.

Именно из-за сложного характера и тройки по поведению ей не дали заслуженную медаль. Зато без ее участия не состоялся ни один праздник в школе. Учителя и друзья называли ее не иначе как «Маня – девочка с гитарой». Вскоре с большой сцены она перешла на большую. Тогда про харьковчанку, которая не боялась петь со сцены патриотические песни заговорили все.

В 1989 году она победила на фестивале «Червона рута» и утром проснулась знаменитой. Хотя она признается, что не чувствует себя такой даже сегодня.

С бывшим мужем они сходились два раза. Сегодня для нее опора ее дочь Ярына. Как у мамы – с непростым характером, как мама – играет на гитаре. Хотя до последнего старается скрыть тот факт, что ее мама – Мария Бурмака.

«Она просит на лайкать ее посты в Фесбуке, а на вопрос почему, отвечает, что это очень странно выглядит, когда твои посты лайкает Мария Бурмака».

Кроме того, она успешная телеведущая и препподавательв университете.

Сегодня певица пришла на эфир утреннего шоу «Сніданок з 1+1», где презентовала новую песню «Лінія».

Бурмака появилась в эфире в элегантном образе: в темно-синем платье макси с одним обнаженным плечом. Талию она подчеркнула черным широким поясом. Идеально ровная укладка, макияж смоки-айс и красная длинная серьга завершила ее аутфит.