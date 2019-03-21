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    Шоу-биз

    Первые нежности на проекте «Холостяк»: Никита Добрынин страстно целовался с одной из участниц

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    Первые нежности на проекте «Холостяк»: Никита Добрынин страстно целовался с одной из участниц

    Проект только начался, а главный герой уже успел найти любовь?

    В новом выпуске романтического реалити «Холостяк» Никита Добрынин приправит отношения с девушками заоблачным адреналином, проверит их на честность и испытает ревностью.

    Первое свидание этой недели состоится у Вики, которая еще на Первой вечеринке пригласила Холостяка в «свой мир».

    «Я считаю, что один из самых верных способов узнать человека лучше – посмотреть, чем он живет», - объясняет она.

    Будет ли по душе Никите «мир» девушки и чем для нее обернется такая инициативность?

    Буря эмоций ждет Никиту на свидании с тремя участницами. Он пригласил Наташу, Дашу и Дину в ночной клуб. Девушка, которая уверяла всех, что не танцует в клубах, готова преобразиться ради Никиты и попытается покорить его своей сексуальностью и напором. Наблюдая это, ее конкурентки также начнут борьбу за внимание мужчины, что повлечет за собой сцены ревности и накал страстей.

    «Мне кажется, она забыла, что есть еще 14 девочек, и на свидании сидят еще двое», - прокомментирует одна из них.

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    Первые нежности на проекте «Холостяк»: Никита Добрынин страстно целовался с одной из участниц
    Первые нежности на проекте «Холостяк»: Никита Добрынин страстно целовался с одной из участниц
    Первые нежности на проекте «Холостяк»: Никита Добрынин страстно целовался с одной из участниц
    Первые нежности на проекте «Холостяк»: Никита Добрынин страстно целовался с одной из участниц
    Первые нежности на проекте «Холостяк»: Никита Добрынин страстно целовался с одной из участниц

    А также уже на третей неделе проекта случится первый поцелуй. Его завоюет девушка, которая очарует мужчину своей сдержанностью и загадочностью, или та, что покорит дерзостью? Все это поклонники реалити увидят уже завтра на телеканале Стб.

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