Хайди Клум показала фото с отдыха в Гонконге



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Хайди Клум

Бывшая супермодель закрутила роман с молодым музыкантом в марте прошлого года

45-летняя Хайди Клум практически не расстается со своим 29-летним женихом Томом Каулитцем: вместе они не только появляются на красной дорожке и посещают различные вечеринки, но и ездят в путешествия. К примеру, накануне звездная пара отправилась в Гонконг. Сразу же по прилете Хайди начала делиться впечатлениями от поездки со своими фолловерами в Instagram.

Новые кадры вызвали бурную реакцию интернет-пользователей. Они принялись восхищаться нежными снимками звездной пары, отмечая, что на них Хайди и Том выглядят невероятно влюбленными и счастливыми.

Напомним, что первые слухи о романе Хайди Клум и Тома Каулитца появились в марте прошлого года. Роман пары развивался стремительно: уже через два месяца Хайди и Том впервые вышли в свет вместе, став гостями гала-вечера amfAR Gala Cannes. В конце декабря музыкант сделал модели предложение руки и сердца, на которое она ответила да.