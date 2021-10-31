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    Телеведущий Анатолич сообщил о смерти члена семьи от коронавируса

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    Анатолий Анатолич жестко высказался в адрес антивакцинаторов. - Телеведущий Анатолич сообщил о смерти члена семьи от коронавируса

    Анатолий Анатолич жестко высказался в адрес антивакцинаторов.

    instagram.com/anatoliyanatolich/

    Мужчина был не привит

    Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич в своем Инстаграме поделился печальной новостью. Анатолич сообщил, что от коронавируса умер его крестный отец.

    Ведущий рассказал, что его крестный не был привитым. Анатолич также жестко высказался в адрес антивакцинаторов.

    «На первом фото мой родной отец держит на руках меня и моего крестного брата Антона. На втором фото мой крестный папа Валера держит нас с Антоном. Между этими фото разница в одну минуту. И сделаны они в 1986-м году. Тогда же, в 1986-ми не стало моего отца, а два дня назад, спустя 35 лет после этой фотографии не стало моего крестного. Валера, лучший друг моего папы и мой любимый старший друг. Я очень любил тебя. И буду любить. Мой отец погиб в драке. Мой крестный мог погибнуть 10 раз в Афганистане, или потом еще раз 20 в драках, но нет. Он умер от COVID-19. Да, он был не привит, не потому что был против, а просто он такой человек был. Ему не до этого было. Вот собирался, но… Поэтому антиваксеры идут в ж*пу с любыми своими аргументами. Слишком много смертей вокруг меня от этой болезни. Берегите себя, очень прошу. Не глупите. И цените своих близких», — написал ведущий.

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    Телеведущий Анатолич сообщил о смерти члена семьи от коронавируса
    Телеведущий Анатолич сообщил о смерти члена семьи от коронавируса
    instagram.com/anatoliyanatolich/

    Ранее «Скотч» сообщал, что создатель сериала «Рабыня Изаура» умер на 76 году жизни.

    По словам родственника, Брага умер в больнице своего родного города Рио-де-Жанейро, куда 22 октября он был госпитализирован с перфорацией пищевода. Племянник также рассказал, что последние несколько лет сценарист испытывал трудности с ходьбой, перенес операции на сердце и на позвоночнике.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес умер телеведущий
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    Телеведущий Анатолич сообщил о смерти члена семьи от коронавируса