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    Жизнь

    С широко разведенными ногами: Памела Андерсон потрясла фанатов слишком откровенным видео

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    <p>52-летняя актриса Памела Андерсон снялась в смелой фотосессии и провокационном видео</p> <div></div> - С широко разведенными ногами: Памела Андерсон потрясла фанатов слишком откровенным видео

    52-летняя актриса Памела Андерсон снялась в смелой фотосессии и провокационном видео

    Модель позировала в сексуальном образе

    52-летняя «Спасательница Малибу», актриса Памела Андерсон поделилась кадрами откровенной съемки. Актриса предстала в парике огненно-красного цвета. Модель подобрала обтягивающий боди черного цвета, который подчеркивал достоинства ее пышной фигуры. Экспрессии образу придали темные чулки и туфли на высоком каблуке.

    Памела приняла сексуальную позу, встав на колени. Хищный взгляд звезда направила в сторону. Фотосессия проходила в студии с приглушенным светом. Таинственность кадру придали сверкающие гирлянды, которые развешены за спиной актрисы.

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    Публикация от Pamela Anderson (@pamelaanderson)

    Знаменитая блондинка впервые за долгое время поделилась красочным снимком в своем микроблоге в Instagram. Как правило, для оформления своего профиля Андерсон предпочитает черно-белые фотографии.

    Кинозвезда опубликовала в своем микроблоге и видео со съемочной площадки, где предстала в сексуальном прозрачном нижнем белье и в коротком с короткими блондинистыми волосами. Модель грациозно села на деревянный стул, раздвинув длинные ноги. Памела совершила несколько экспрессивных круговых движений головой.

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    С широко разведенными ногами: Памела Андерсон потрясла фанатов слишком откровенным видео
    С широко разведенными ногами: Памела Андерсон потрясла фанатов слишком откровенным видео
    С широко разведенными ногами: Памела Андерсон потрясла фанатов слишком откровенным видео

    Реакция поклонников не заставила долго ждать. Многие подчеркнули, что актриса завораживает своей энергетикой. «Памела, вы очаровательны!», «Огненно!», «У меня перехватывает дыхание, глядя на вас», «Секс-символ», «Роковая женщина», «Неподражаемо!», «Горячо!», «Красотка. Как всегда, на высоте», «Вам очень идут ярко-красные волосы», - восхитились фанаты.

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