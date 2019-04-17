Лингвистический анализ: Меган Маркл сама пишет посты в Instagram



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Меган Маркл

Герцогиню Сассекскую в публикациях в соцсети выдала любопытная деталь

Не так давно герцог и герцогиня Сассекские завели официальный аккаунт. По заведенной традиции в королевской семье, публикацией постов в соцсетях, а также мониторингом комментариев занимаются специально обученные люди.

Однако, зная любовь Меган нарушать протокол, нет ничего удивительного, что она сама взялась за ведение блога. Вполне вероятно, что она полагала, что эту «провинность» никто не заметит, но не тут-то было - экс-актриса все-таки прокололась.

Выдал ее лингвистический нюанс: речь идет о специфике выражений на британском и американском английским языками. В своем последнем посте августейшие особы благодарили пользователей за перечисленные средства на благотворительность для малышей.

Хотя на первый взгляд текст публикации весьма официальный, выдают «руку» Меган американизмы. Так, для обозначения слова «памперс» вместо британского «nappy» используется «diaper», вместо «cot» (детская кроватка) - «crib», а взамен «rucksack» (рюкзак) - backpack.