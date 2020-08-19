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    Жизнь

    Лучшие татуировки, сделанные в память о пандемии коронавируса

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    Лучшие татуировки, сделанные в память о пандемии коронавируса

    Некоторые люди решили запечатлеть тот факт, что живут в историческое время, у себя на теле

    События 2020 года оставят отпечаток в жизни каждого человека. Неизвестно, как долго продлится ситуация с коронавирусом в мире, однако когда все закончится, многие из нас точно смогут гордо сказать: «Я пережил пандемию».

    Некоторые люди решили запечатлеть тот факт, что живут в историческое время, у себя на теле. Предлагаем вам ознакомиться с татуировками, вдохновленными коронавирусом и борьбой с ним.

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    Лучшие татуировки, сделанные в память о пандемии коронавируса
    Лучшие татуировки, сделанные в память о пандемии коронавируса
    Лучшие татуировки, сделанные в память о пандемии коронавируса
    Лучшие татуировки, сделанные в память о пандемии коронавируса
    Лучшие татуировки, сделанные в память о пандемии коронавируса
    Лучшие татуировки, сделанные в память о пандемии коронавируса
    Лучшие татуировки, сделанные в память о пандемии коронавируса
    Лучшие татуировки, сделанные в память о пандемии коронавируса
    Лучшие татуировки, сделанные в память о пандемии коронавируса
    Лучшие татуировки, сделанные в память о пандемии коронавируса
    Лучшие татуировки, сделанные в память о пандемии коронавируса
    Лучшие татуировки, сделанные в память о пандемии коронавируса
    Лучшие татуировки, сделанные в память о пандемии коронавируса
    Лучшие татуировки, сделанные в память о пандемии коронавируса

    «Сделал эту татуировку по арту Бэнкси в честь всех врачей», «Моя татуировка, вдохновленная происходящим в мире», «Жена моего клиента работает врачом и постоянно подвергает свою жизнь опасности. Он решил сделать в ее честь тату», «Лицо Барта говорит само за себя», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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