Лучшие татуировки, сделанные в память о пандемии коронавируса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Некоторые люди решили запечатлеть тот факт, что живут в историческое время, у себя на теле

События 2020 года оставят отпечаток в жизни каждого человека. Неизвестно, как долго продлится ситуация с коронавирусом в мире, однако когда все закончится, многие из нас точно смогут гордо сказать: «Я пережил пандемию».

Некоторые люди решили запечатлеть тот факт, что живут в историческое время, у себя на теле. Предлагаем вам ознакомиться с татуировками, вдохновленными коронавирусом и борьбой с ним.

«Сделал эту татуировку по арту Бэнкси в честь всех врачей», «Моя татуировка, вдохновленная происходящим в мире», «Жена моего клиента работает врачом и постоянно подвергает свою жизнь опасности. Он решил сделать в ее честь тату», «Лицо Барта говорит само за себя», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.