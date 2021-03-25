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    Любимая внучка Елизаветы II родила на полу в ванной

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    Любимая внучка Елизаветы II родила на полу в ванной

    Все произошло настолько внезапно, что они не успели отвезти Зару в больницу

    39-летняя Зара Тиндолл стала мамой в третий раз. Малыш появился на свет в семейном поместье в Глостершире.

    О радостном событии сообщил муж королевской внучки Майк Тиндолл. Оказалось, что их третий ребенок появился на свет в минувшее воскресенье. Счастливый отец рассекретил пол и имя новорожденного.

    «Сумасшедшие выходные, не так ли? Я был так зол в субботу после матча Шотландии и Англии в рамках Кубка шести наций. Но воскресенье выдалось гораздо лучше, когда в нашем доме появился еще один малыш. Мы назвали его Лукасом», — поделился новостью Тиндолл.

    По словам бывшего игрока в регби, все произошло настолько внезапно, что они не успели отвезти Зару в больницу. Рядом с дочерью принцессы Анны помимо мужа была ее подруга Долли. Именно она поняла, что действовать надо очень быстро.

    «Долли распорядилась, чтобы из спортзала в ванную принесли мат, и набрала полотенец. К счастью, акушерка была недалеко, поэтому она приехала как раз, когда мы были наготове. Вторая прибыла к моменту, когда показалась головка!» - сообщил Майк в подкасте BBC.

    Он назвал Зару героем и отметил, что мама и малыш чувствуют себя прекрасно. Тиндолл уже вышла на прогулку с Майком на следующее утро после родов. Именно во время променада супруги выбрали имя сыну. «Домашние роды прошли хорошо. Для меня взять сына на руки в родных стенах было чудом. Я посмотрел на телевизор, поле для гольфа, и тут же подумал, что мы будем с ним делать, когда он подрастет», — радуется Майк.

    Зара — единственная дочь принцессы Анны, наследницы Елизаветы II и Филиппа. Знакомству с мужем она обязана брату Гарри: он познакомил их на Кубке мира по регби 2003 года в Австралии. Влюбленные сыграли свадьбу спустя семь лет. У супругов есть две дочери: Миа и Лина. Перед рождением второго ребенка Зара перенесла два выкидыша подряд. Тиндолл обожают все члены королевской семьи. Она считается любимицей Елизаветы II.

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