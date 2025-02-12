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Зеленський впевнений, що у Трампа немає готового мирного плану

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський впевнений, що у Трампа немає готового мирного плану
Зеленський зазначив, що команди України та США постійно проводять телефонні розмови, але між лідерами держав «було кілька зустрічей і кілька дзвінків»
фото: Офіс президента

«Команда президента Трампа, ймовірно, має певні напрацювання. Але ми ще не бачили. Ми їх не бачили й пропозицій не чули»

Готового плану президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні поки що немає. Робота над ним, ймовірно, лише почнеться цього місяця. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist, яке відбулось у Києві у вівторок, 11 лютого.

«План не може бути суто американським. Тому що війна йде саме тут (в Україні, а не в Америці – «Главком»). І без нашої спільної роботи, без консультацій з нами, я думаю, це не може бути повноцінним. Команда президента Трампа, ймовірно, має певні напрацювання. Я впевнений, що має, тому що для них це дуже важливе питання. Але ми ще не бачили цих подій. Ми їх не бачили й пропозицій не чули», – зауважив Зеленський.

На його думку, активна робота над мирним планом лише почнеться у лютому, тому що після початку президентського терміну пріоритетом для Дональда Трампа очікувано є внутрішні проблеми Сполучених Штатів.

«Принаймні, це те, що ми бачимо у відкритому доступі, і іншої інформації я не маю» , – наголосив Володимир Зеленський. Він зазначив, що команди України та США постійно проводять телефонні розмови, але між лідерами держав «було кілька зустрічей і кілька дзвінків».

«У вересні у нас була зустріч, після неї було кілька дзвінків. Всі мої дзвінки, усі мої розмови з Трампом публічні. У мене не було жодних зустрічей чи дзвінків за кадром. Я не знаю, з ким розмовляє президент Трамп. Ми отримуємо це, як і ви, як і всі інші, із загальних джерел. Це перше. Другий момент — як часто ми спілкуємося. Як я вже сказав, заплановані зустрічі. Я більше нічого не можу додати» , – сказав Зеленський.

Раніше Зеленський дав інтерв'ю для британської газети The Guardian. В якому заявив що рішучість президента Трампа, сильні дії, швидкі ухвалення рішень, конкретика й ухвалення рішень через сильну позицію зможуть змусити російського диктатора Путіна зупинити війну.

До слова, Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News заявив, що для завершення війни у 2025 році є всі можливості, тому зробити це цілком реально. 

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Теги: війна Володимир Зеленський президент робота

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