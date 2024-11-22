Помаранчевій революції – 20. Євген Нищук про найяскравіші неофіційні символи Майдану

Голос Майдану розказав, що найбільше впадало йому у вічі з головної сцени революції

Одні з найбільш яскравих неофіційних символів Помаранчевої революції – це баба Параска, старий «Запорожець» і коти з помаранчевими стрічками. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів гендиректор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, актор та ексміністр культури Євген Нищук, відомий також як «голос Майдану».

«Багато чого запам’яталося. І баба Параска, і запорожець старий-старий, що під самою сценою стояв – пам’ятаєте?.. Його якийсь такий колоритний дід туди загнав, такий козарлюга… Той запорожець ще розмальовували, фотографували із ним… Котів приносили з помаранчевими стрічками…», – пригадав артист.

Також йому запам’ятався випадок із інавгурації Віктора Ющенка. Задум був такий, що одна з доньок Віктора Андрійовича мала трохи підкинути голуба, а за ним полетіла б й решта голубів, які були поруч на сцені. «Нам власники тих голубів пояснили, що якщо один полетить, то за ним і всі інші підтягнуться. А дитина розгубилася, тримала-тримала того голуба, потім розвела долоні, голуб опустився на підлогу і почав по ній ходити. Віктор Андрійович до нього «гулі-гулі», а він собі гуляє і не летить…», – розказав Нищук.

Тоді, пригадує, звернулися до власника голубів. «Він каже: «Робимо навпаки. Запускайте цих – вони полетять, а той один – за ними… Але ж журналісти тримають в кадрі голуба, який ходить собі по сцені… Нарешті голуби полетіли, і той голуб полетів, і всі такі – «Фух, ну слава Богу». Але ситуація була близькою до провалу», – сміється співрозмовник..

Нагадаємо, 21 листопада 2004 року на майдані Незалежності у Києві зібрався перший мітинг, який був відповіддю на масштабні фальсифікації на користь провладного кандидата Віктора Януковича під час президентських виборів. Акції протесту за кілька днів поширилися країною і переросли у Помаранчеву революцію. Зазначені події отримали назву за кольором, який використовували прибічники кандидата в президенти Віктора Ющенка й опозиційної партії «Наша Україна». Під помаранчевими стягами гуртувалися громадяни, яким була небайдужа доля України.

У річницю Помаранчевої революції, яка змінила хід історії, українці ділилися в соцмережах спогадами з тих днів та публікували фото, зроблені на Майдані.

«Главком» до річниці Помаранчевої революції підготував серію матеріалів. Серед них, окрім інтерв'ю з Євгеном Нищуком, – розмова з Романом Безсмертним – одним із найближчих соратників Віктора Ющенка, народним депутатом ряду скликань, двічі віцепрем’єром – в уряді Юлії Тимошенко та Юрія Єханурова. На парламентських виборах 2002 року Роман Безсмертний був керівником передвиборчого штабу політичної сили Віктора Ющенка «Наша Україна». У 2004-му – комендантом наметового містечка на Майдані. В інтерв'ю він аналізує причини поразки помаранчевої команди, внутрішні конфлікти та передумови, які були створені для реваншу Віктора Януковича.

Крім того, «Главком» пригадав, як виникла символіка помаранчевого руху, які артефакти її уособлювали та що з ними сталося після Помаранчевої революції.