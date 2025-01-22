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Чому американська політикиня стала на захист Московської церкви? Релігієзнавець розкрив сімейний секрет

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Чому американська політикиня стала на захист Московської церкви? Релігієзнавець розкрив сімейний секрет
Шумило: «Деякі проросійські діячі вже висловили сподівання, що адміністрація Трампа начебто виступатиме на захист структур Московського патріархату»
фото: facebook.com/shumylo

 Американська політикиня захищає Московську церкву слідом за батьком

Лідерка молодіжного крила Республіканської партії США Кетрін Уайтфорд у день інавгурації Трампа закликала припинити «переслідування Московської церкви в Україні». Вона стала на захист РПЦ, оскільки її батько – священик Московського патріархату та настоятель храму в США протоієрей Іоанн Уайтфорд. Про це розповів релігієзнавець Сергій Шумило.

Так, за його словами, політика нового президента США породжує чимало чуток та очікувань з усіх сторін. Деякі проросійські діячі навіть висловили сподівання, що адміністрація Трампа начебто виступатиме на захист структур Московського патріархату.

Саме ці очікування спровоковані заявами Кетрін Уайтфорд про переслідування Московської церкви в Україні.

Шумило пояснює: батько Уайтфорд – священик Московського патріархату, протоієрей Іоанн Уайтфорд, настоятель храму
Російської православної церкви закордоном (РПЦЗ) біля Х'юстона (штат Техас) і благочинний Чиказької єпархії РПЦЗ МП.

У 2007 році він брав участь у Москві в офіційній делегації на підписанні акта про об'єднання РПЦЗ з Московським патріархатом, у 2019 виступав у Москві з доповіддю на тему «Американський погляд на українську кризу», присвячену церковній ситуації в Україні. Також він є генеральним редактором «Свято-Інокентіївського літургійного календаря» Російської православної церкви закордоном.

«Зараз всі гадають, яким буде курс Трампа і чого очікувати... Проте, в контексті релігійної політики варто пригадати, що саме за попереднього президентства Трампа (2017 - 2021) Вселенський Патріархат ініціював надання Томосу про автокефалію ПЦУ, і, як пам'ятаємо, у РФ за це обвинувачували саме «трампівський» Держдеп США...», – пригадав Шумило.

Нагадаємо, лідерка молодіжного крила Республіканської партії США Кетрін Уайтфорд у день інавгурації Дональда Трампа закликала припинити переслідування Московської церкви в Україні, яка діє під брендом «Української православної церкви» Московського патріархату (УПЦ МП). Інформацію про це радісно підхопили усі пабліки Московської церкви в Україні, зокрема про це повідомляє Черкаська єпархія УПЦ МП.

Кетрін Уайтфорд звернулася до українців: «Православні українці, вірні УПЦ, нічого не бійтеся! Господь з вами, ваша година скоро прийде! Спасибі вам, і нехай Господь благословить Америку».

Як відомо, що Московський патріархат веде агресивну церковну політику за кордоном, зокрема у США. Відомо, що лондонська юридична компанія Amsterdam & Partners LLP за гроші підсанкційного олігарха, екснардепа від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Новинського почала активну лобістську кампанію на Заході. Зокрема фірма підписала договір про лобіювання інтересів УПЦ МП з американським лобістом Вільямом Вітні Берком-Вайтом.

Також у 2024 році Митрополит «Всієї Америки та Канади» Тихон прибув з візитом в Україну на чолі делегації Православної Церкви в Америці. Про це повідомляє УПЦ МП.

Українська православна церква заявляла, що предстоятель Православної церкви в Америці, Митрополит Тихон, приїхав в Україну, «аби вклонитися святиням української землі і молитовно підтримати Блаженнішого Митрополита Онуфрія, вірних Української Православної Церкви та весь український народ». Проте українські громадські діячі були шоковані тим, що представник РПЦ в Америці вільно прибув до України «підтримувати УПЦ МП». 

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Теги: законопроєкт гроші партії політика українці православна церква Кирило Говорун єпархія свято відео батько церква

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