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Зарплати поліцейських зростуть? Глава МВС зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зарплати поліцейських зростуть? Глава МВС зробив заяву
В Україні зарплати поліцейських не підвищуються два роки
фото з відкритих джерел

Середня заробітна плата поліцейського в Україні складає близько 35 тис.

Уряд України може розглянути підняття зарплат поліцейським. Терміни розгляду питання поки невідомі. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час години запитань до уряду в парламенті.

Очільник МВС зазначив, що два роки в Україні зарплати поліцейських не індексуються. За словами Клименка, працівникам Нацполіції додатково виплачують 10 тис. грн. Водночас в областях, де тривають бойові дії, виплати становлять 30 тис. грн.

Як наголосив міністр, середня заробітна плата поліцейського в Україні складає 34-36 тис. грн.

«Ми будемо на уряді питання підвищення зарплати також, можливо, надалі розглядати. Але це буде огульно по всій державі», – каже він.

Як відомо, за підсумками третього кварталу 2024 року реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) в середньому перевищили довоєнний рівень на 7,2%. Лідерами стали ІТ-спеціалісти, у яких зарплати зросли більш ніж на 45%. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

Нагадаємо, зарплати українських чиновників з січня по листопад 2024 року зросли на 61%. У центральних державних органах вона становила 62 тис. грн. За даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників була 38,6 тис. грн. Таким чином наразі вона у 3,4 раза перевищує середній рівень по країні.

До слова, лідерами за найбільшими депутатськими фондами на одного обранця усі три роки після повномасштабного вторгнення були три обласні ради: Київська, Дніпропетровська й Волинська. Найменше грошей у цей період у своєму розпорядженні мали депутати Рівненщини, Хмельниччини та Буковини.

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Теги: поліція Національна поліція України Ігор Клименко зарплата гроші робота

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