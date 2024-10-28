«Люблю назавжди». Актор Нищук присвятив своїй покійній матері пронизливий допис (фото)

Нищук зауважив, що у його голові щоденно звучать слова матері: «Сину – ми боремось за Україну!»

«Мама завжди була поруч: підтримувала на Майдані 2004, підтримувала на Майдані 2013-2014 та «шалено переживала у найгарячіші дні»

Ексміністр культури та чинний художній керівник Національного театру ім. Івана Франка Євген Нищук опублікував у Facebook допис, присвячений матері Ганні Нищук. Він поділився спогадами про неї, та розповів, що найбільше запамʼяталося зі спільних моментів.

За словами Нищука, сьогодні б його матері виповнилося б 90 років. Сам актор був третьою дитиною у сімʼї, і за його словами, мама «завжди була поруч – допомагала, надихала, вона була доброю та турботливою».

Керівник театру зазначив, що у його памʼяті назавжди закарбувався спогад: «болючий, але переломний» для нього. За словами актора, ця подія змінила його, «повела далі неспокійним життєвим шляхом». На думку Нищука, саме тоді він став «таким чутливим до процесів боротьби за українські цінності».

«Ще будучи школярем, коли пішли перші протестні рухи на підвалинах здобуття незалежності, добре памятаю липень 1989, перший протестний антирадянський мітинг у Івано-Франківську. Мама – в перших рядах з іншими жінками, щоб підкреслити, що хода мирна! Але радянська влада такого стерпіти, звісно, не могла. Мітинг почали розганяти, совєцькі міліціянти почали бити людей кийками. Вдома я дивився на маму, її розсічене чоло та кров на обличчі. А всередині все закипало і змінювало назавжди, спонукало до рішучих дій», – пригадав Нищук.

фото: Facebook / Євген Нищук

За його словами, мама завжди була поруч: підтримувала на Майдані 2004, підтримувала на Майдані 2013-2014 та «шалено переживала у найгарячіші дні».

«Мама не застала повномасштабного вторгнення нащадків тих росіян, які били її у 89-му на вулицях рідного Франківська, пішла у засвіти шість років тому. Але її впевненість в очах і любов до усього українського я ловлю у донці Анничці, а її силу я відчуваю і досі. Люблю назавжди. Завжди бракує», – написав актор.

фото: Facebook / Євген Нищук

Нищук додав, що у його голові щоденно звучать слова матері: «Сину – ми боремось за Україну!»

Нагадаємо, у Національному театрі ім. Івана Франка під час заміни оббивки на кріслах глядацької зали знайшли річ, яка стане музейним експонатом театру.

Під оббивкою крісел знайшли два квитки на виставу, вочевидь, ще з радянських часів. На квитках назва театру вказана ще як «Київський ордена Леніна Академічний Драматичний театр ім. Івана Франка». Квиток надрукований російською мовою. Вартість квитка на перше місце першого ряду у ложі бельетажу – усього 1 крб 60 коп. Щоправда, назву і дату вистави на квитках не вказано.

Як відомо, 3 квітня ексміністра культури України Євгена Нищука офіційно затвердили на посаді генерального директора-художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. «Главком» першим повідомив, що у столичному театрі Франка відбудуться зміни в керівництві, а саме, театр очолить його провідний актор та голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Євген Нищук.