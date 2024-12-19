Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Марії Матіос – 65. Біографія видатної української письменниці

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Марія Матіос написала пост про свій день народження
колаж: glavcom.ua

Марія Матіос уже в 15 років вона опублікувала свої перші вірші

Сьогодні, 19 грудня, українська письменниця Марія Матіос відзначає свій день народження. Їй виповнилося 65 років. Письменниця написала пост у Facebook  до свого свята.

«Сьогодні мені – за паспортом, але не в душі – ще тільки 65. Позволь, Боже, дихати, ходити, бачити, розуміти, думати, любити, творити, боротися, сумувати, дивуватися, милувати, мріяти, плакати, сподіватися, сміятися, прощати, помагати, співчувати, згадувати, захоплюватися, і ще, і ще – стільки, скільки буде воля Твоя, Господи», – написала письменниця.

Марії Матіос виповнилося 65 років
Марії Матіос виповнилося 65 років
фото: Maria Matios/Facebook

Біографія Марії Матіос

Марія Матіос, уродженка Буковини, має унікальне родинне дослідження, що сягає корінням до 1790 року. Уже в 15 років вона опублікувала свої перші вірші. Закінчила філологічний факультет Чернівецького державного університету, де навчалася на відділенні української мови та літератури.

Свою професійну діяльність почала як відповідальний секретар «Буковинського журналу» та Чернівецької обласної організації Спілки письменників України, а також працювала в Раді Національної безпеки і оборони України. У 1992 році дебютувала в прозі, опублікувавши свій твір у журналі «Київ».

Марії Матіос – 65 років
Марії Матіос – 65 років
фото: Maria Matios/Facebook

Хоча Марія Матіос є авторкою кількох поетичних збірок, славу їй принесли прозові твори, багато з яких перекладено іноземними мовами. Її роман «Солодка Даруся» став національним бестселером, був визнаний найкращою книгою перших 15 років Незалежності України та отримав Шевченківську премію. Цей твір розкриває глибокі теми історичних трагедій, людського зла і незнищенного добра.

Марія Матіос, уродженка Буковини
Марія Матіос, уродженка Буковини
фото: Maria Matios/Facebook

Марія Матіос тричі здобувала перемогу в конкурсі «Книжка року»: у 2005 році за «Солодку Дарусю», у 2008 році за «Майже ніколи не навпаки» і в 2019 році за «Букову землю». Її романи часто адаптуються для театральних постановок, які користуються не меншою популярністю, ніж її книги.

Марія Матіос є авторкою кількох поетичних збірок, але славу їй принесли прозові твори
Марія Матіос є авторкою кількох поетичних збірок, але славу їй принесли прозові твори
фото: Maria Matios/Facebook

Нагадаємо, що раніше відома письменниця, колишня народна депутатка Марія Матіос порадила українцям більше читати і користуватись усіма засобами для отримання інформації, а не лише дивитися телевізор. Письменниця вважає, що телебачення впливає на людей, при цьому на сьогодні немає нестачі інформації.

Також повідомлялося, що українську письменницю Марію Матіос обурила відверта фотосесія співачки Тіни Кароль, де співачка опустила джинси та позує у бюстгальтеру. Письменниця гнівалася через те, що до Тіни Кароль така велика увага медіа, в той час, коли багато українських жінок чекають своїх чоловіків із фронту. 

Читайте також:

Теги: Марія Матіос письменниця письменник день народження свято свята Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Умєров нагородив жінок-військовослужбовиць, які збили ракету
Міністр оборони нагородив Наталію Грабарчук, яка збила крилату ракету із ПЗРК «Ігла»
20 листопада, 02:38
Лула да Сільва опублікував спільне комюніке за підсумками саміту G20 на день раніше, аніж мав би
Саміт G20: президент Бразилії опублікував підсумкове комюніке, яке обурило європейських лідерів
20 листопада, 09:34
У Києві повітряна тривога тривала три години
У Києві повітряна тривога тривала три години
24 листопада, 06:29
У Ростовській області розташовані щонайменше чотири аеродроми
Удари західними ракетами по Росії: якими будуть наступні цілі – WSJ
24 листопада, 19:38
Через прайс-кепи Україна не може повноцінно використати квоту на імпорт електроенергії з ЄС
Центр Разумкова пояснив, чому Україна не може імпортувати потрібні обсяги електроенергії
30 листопада, 15:18
У Чернівецькій області виявлено елементи російської ракети
У Чернівецькій області виявлено елементи російської ракети
5 грудня, 13:50
Прогноз погоди в Україні на 11 грудня
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
11 грудня, 06:00
Андрій Пишний розповів про новий меморандум
Найбільші банки України підписали меморандум: як це вплине на українців
11 грудня, 22:14
За словами Зеленського, Україні потрібно ще 12–15 систем, крім обіцяних на саміті, і партнери про це знають
Президент України нагадав партнерам про домовленості щодо ППО
17 грудня, 14:54

Життя

Марії Матіос – 65. Біографія видатної української письменниці
Марії Матіос – 65. Біографія видатної української письменниці
Три унікальні лоти зібрали $1,5 млн для ЗСУ: деталі аукціону, на якому продавали «Конотопську відьму»
Три унікальні лоти зібрали $1,5 млн для ЗСУ: деталі аукціону, на якому продавали «Конотопську відьму»
Трамп несподівано змінив імідж перед інавгурацією (відео)
Трамп несподівано змінив імідж перед інавгурацією (відео)
Які валізи не варто купувати у подорож: поради авіакомпанії
Які валізи не варто купувати у подорож: поради авіакомпанії
Принц Гаррі та Меган Маркл показали дітей на різдвяній листівці
Принц Гаррі та Меган Маркл показали дітей на різдвяній листівці
У США одружилася найстарша пара в світі 
У США одружилася найстарша пара в світі 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 грудня 2024
25K
Орбан відреагував на критику Зеленського
17K
Економічна «бульбашка» Італії незабаром лусне: пояснення Reutes
8304
У Франківську жінка вилаяла пасажирів автобуса та звинуватила їх у війні. Скандал дійшов до СБУ
7612
Бронь від мобілізації сумлінним платникам податків. Влада не виконала обіцянку, прописану в законі?

Новини

19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua