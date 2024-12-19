Марії Матіос – 65. Біографія видатної української письменниці

Марія Матіос уже в 15 років вона опублікувала свої перші вірші

Сьогодні, 19 грудня, українська письменниця Марія Матіос відзначає свій день народження. Їй виповнилося 65 років. Письменниця написала пост у Facebook до свого свята.

«Сьогодні мені – за паспортом, але не в душі – ще тільки 65. Позволь, Боже, дихати, ходити, бачити, розуміти, думати, любити, творити, боротися, сумувати, дивуватися, милувати, мріяти, плакати, сподіватися, сміятися, прощати, помагати, співчувати, згадувати, захоплюватися, і ще, і ще – стільки, скільки буде воля Твоя, Господи», – написала письменниця.

Марії Матіос виповнилося 65 років фото: Maria Matios/Facebook

Біографія Марії Матіос

Марія Матіос, уродженка Буковини, має унікальне родинне дослідження, що сягає корінням до 1790 року. Уже в 15 років вона опублікувала свої перші вірші. Закінчила філологічний факультет Чернівецького державного університету, де навчалася на відділенні української мови та літератури.

Свою професійну діяльність почала як відповідальний секретар «Буковинського журналу» та Чернівецької обласної організації Спілки письменників України, а також працювала в Раді Національної безпеки і оборони України. У 1992 році дебютувала в прозі, опублікувавши свій твір у журналі «Київ».

Марії Матіос – 65 років фото: Maria Matios/Facebook

Хоча Марія Матіос є авторкою кількох поетичних збірок, славу їй принесли прозові твори, багато з яких перекладено іноземними мовами. Її роман «Солодка Даруся» став національним бестселером, був визнаний найкращою книгою перших 15 років Незалежності України та отримав Шевченківську премію. Цей твір розкриває глибокі теми історичних трагедій, людського зла і незнищенного добра.

Марія Матіос, уродженка Буковини фото: Maria Matios/Facebook

Марія Матіос тричі здобувала перемогу в конкурсі «Книжка року»: у 2005 році за «Солодку Дарусю», у 2008 році за «Майже ніколи не навпаки» і в 2019 році за «Букову землю». Її романи часто адаптуються для театральних постановок, які користуються не меншою популярністю, ніж її книги.

Марія Матіос є авторкою кількох поетичних збірок, але славу їй принесли прозові твори фото: Maria Matios/Facebook

Нагадаємо, що раніше відома письменниця, колишня народна депутатка Марія Матіос порадила українцям більше читати і користуватись усіма засобами для отримання інформації, а не лише дивитися телевізор. Письменниця вважає, що телебачення впливає на людей, при цьому на сьогодні немає нестачі інформації.

Також повідомлялося, що українську письменницю Марію Матіос обурила відверта фотосесія співачки Тіни Кароль, де співачка опустила джинси та позує у бюстгальтеру. Письменниця гнівалася через те, що до Тіни Кароль така велика увага медіа, в той час, коли багато українських жінок чекають своїх чоловіків із фронту.