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Найбільші банки України підписали меморандум: як це вплине на українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Найбільші банки України підписали меморандум: як це вплине на українців
Андрій Пишний розповів про новий меморандум
фото з відкритих джерел

Голова Національного банку запевнив, що меморандум зменшить можливості фінансування тіньової економіки

Найбільші банки України підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Голова Національного банку Андрій Пишний пояснив, як це вплине на українців.

Очільник Нацбанку зауважив, що меморандум не ужорсточує меморандум фінансовий моніторинг та оцінювання клієнта в банках.

«Банки як застосовували ризикоорієнтований підхід до оцінки клієнтів, а відповідно й рішень про їх обслуговування, так і використовують. Крім того, успішна реалізація меморандуму, навпаки, може стати кроком до дострокового зняття тимчасового ліміту на вихідні P2P перекази, який ми вимушені були запровадити в жовтні строком на пів року», – йдеться у заяві.

За словами Пишного, меморандум не передбачає додаткових обмежень для клієнтів.

«Якщо ви працюєте «вбілу», отримуєте «білу» зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки для вас взагалі нічого не зміниться. Як це не змінилося для вас і в жовтні 2024 року, коли НБУ зробив перший крок до вирішення проблеми з дропами, визначивши загальну рамку для всіх клієнтів», – наголосив Андрій Пишний.

Як зауважує голова Нацбанку, ліміти, які зазначені в меморандумі стосуються виключно клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як «високоризикові». За оцінками банків, їх не більше 1% від усієї клієнтської бази.

До того ж меморандум не позначиться на роботі волонтерів. Водночас, за словами Пишного, зараз клієнтам не потрібно оновлювати дані про доходи чи нести в банки якісь довідки. 

Голова Національного банку запевнив, що меморандум зменшить можливості фінансування тіньової економіки.

«Ініціатива банків – ніщо інше, як упорядкування всіх процесів та підходів, які вже існують, щоб разом не дати використовувати платіжну інфраструктуру для фінансування незаконної діяльності», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що найбільші банки України підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Відповідно до угоди, мінімальний ліміт переказів встановлено на рівні 50 тис. гривень на місяць. Обмеження охоплюють усі перекази, включаючи ті, що здійснюються через IBAN. 

До слова, Національний банк скасував вимогу щодо обов'язкового власноручного підпису під час відкриття та закриття рахунків в банку, натомість дозволивши використання кваліфікованого електронного підпису та інших цифрових аналогів.

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Теги: Андрій Пишний Нацбанк банк Меморандум Україна українці

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