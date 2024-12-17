Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент України нагадав партнерам про домовленості щодо ППО

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент України нагадав партнерам про домовленості щодо ППО
За словами Зеленського, Україні потрібно ще 12–15 систем, крім обіцяних на саміті, і партнери про це знають
фото: Офіс президента України

Зеленський: Нам потрібна повна реалізація домовленостей щодо постачання систем ППО

Україні потрібна повна реалізація домовленостей про постачання ППО, зокрема тих, що були досягнуті на саміті НАТО у Вашингтоні. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-звернення до саміту країн – учасниць Joint Expeditionary Force, повідомляє Офіс президента України. 

Глава держави відзначив рішення ЄС про нові санкції проти Росії та рішучість країн, особливо держав Балтії та Північної Європи, щодо обмеження тіньового танкерного флоту РФ. Володимир Зеленський закликав іще більше посилювати цей санкційний тиск, адже танкери допомагають російському диктатору фінансувати війну проти України.

Окремо президент наголосив на масованих ракетних ударах по українській енергетичній інфраструктурі. Минулої п’ятниці РФ застосувала 94 ракети та майже 200 ударних дронів. Саме тому Україні потрібна надійна гарантія захисту від повітряного терору. 

«Нам потрібна повна реалізація домовленостей щодо постачання систем ППО, зокрема тих, що були досягнуті на саміті НАТО у Вашингтоні. Ми пам’ятаємо, що як компенсацію за неможливість запросити Україну до Альянсу на тому етапі нам пообіцяли значну кількість систем ППО. Я прошу вашої допомоги, щоб це було виконано», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами глави держави, щоби повністю захистити Україну від російських ракетних ударів, потрібно ще 12–15 систем, крім обіцяних на саміті, і партнери про це знають.

Нагадаємо, протягом осені 2024 року Російська Федерація випустила по Україні вчетверо більше повітряних цілей, ніж восени 2023 року. Причиною збільшенням кількості російських цілей є запуск у РФ заводу з виробництва дронів і отримання боєприпасів з Північної Кореї. Згідно з аналізом даних Повітряних сил України, протягом вересня, жовтня та листопада російські війська випустили понад 6 тис. дронів і ракет. Це втричі більше, ніж за попередній квартал, а також більш ніж учетверо перевищує показники осені 2023 року.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові обмеження проти осіб, які працюють на російську військову систему.

Читайте також:

Теги: Україна війна Володимир Зеленський системи ППО росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вийшли мемуари Ангели Меркель
Чому демократичний світ не зупинив війну?
22 листопада, 12:46
Окупанти вкотре атакували Харків
Росія атакувала Харків: є поранені (оновлено)
19 листопада, 14:34
Генерал Баргилевич: Головний успіх за ці тисячу днів війни – Україна є
1000 днів війни. Генштаб назвав головне досягнення
20 листопада, 16:31
Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ
Україна повернула тіла 502 захисників, Зеленський поговорив з Мароном і Шольцом. Головне за 29 листопада
29 листопада, 21:00
Волинянина Івана Гончарука зобразили у молодому віці та сидячи
На стіні СІЗО в Луцьку з'явився мурал із останнім розстріляним воїном УПА
29 листопада, 11:46
F-16 знищили сім крилатих ракет, які дві ночі тому атакували Україну
Зеленський розповів, як Україна використовує F-16
30 листопада, 16:59
За прогнозами Організації економічного співробітництва та розвитку, виробництво пластику зросте приблизно на 60% до 736 мільйонів тонн до 2040 року
Три країни заблокували угоду про боротьбу з пластиковим забрудненням на сесії ООН
2 грудня, 07:48
Раніше Зеленський підписав законопроєкт №11410 про позбавлення державних нагород зрадників України
Рада скасувала пільги для позбавлених звання Героя України
3 грудня, 19:02
Павло Ґрод розповів про українську діаспору у Данії
Президент Світового Конгресу українців присоромив українську діаспору в Данії
9 грудня, 05:00

Політика

Після походу до СБУ Бойко назвав Путіна воєнним злочинцем та звернувся до українців
Після походу до СБУ Бойко назвав Путіна воєнним злочинцем та звернувся до українців
Рада підтримала законопроєкт про введення множинного громадянства в Україні
Рада підтримала законопроєкт про введення множинного громадянства в Україні
Президент України нагадав партнерам про домовленості щодо ППО
Президент України нагадав партнерам про домовленості щодо ППО
Бойко заявив, що «не бачить нічого різкого» у своєму скандальному відео
Бойко заявив, що «не бачить нічого різкого» у своєму скандальному відео
Рада викликає голову СБУ та першого заступника Генпрокурора на засідання
Рада викликає голову СБУ та першого заступника Генпрокурора на засідання
Нардепка Ташева увійшла до фракції «Голос»
Нардепка Ташева увійшла до фракції «Голос»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
52K
Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
32K
Американський корабель вперше за вісім років увійшов до порту головного союзника Китаю
19K
В Україні оголошена повітряна тривога: куди прямують ворожі цілі
12K
Кінець епохи у Німеччині: автомобіль Volkswagen Golf може отримати нову «прописку»

Новини

Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Сьогодні, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua