Президент України нагадав партнерам про домовленості щодо ППО

За словами Зеленського, Україні потрібно ще 12–15 систем, крім обіцяних на саміті, і партнери про це знають

Зеленський: Нам потрібна повна реалізація домовленостей щодо постачання систем ППО

Україні потрібна повна реалізація домовленостей про постачання ППО, зокрема тих, що були досягнуті на саміті НАТО у Вашингтоні. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-звернення до саміту країн – учасниць Joint Expeditionary Force, повідомляє Офіс президента України.

Глава держави відзначив рішення ЄС про нові санкції проти Росії та рішучість країн, особливо держав Балтії та Північної Європи, щодо обмеження тіньового танкерного флоту РФ. Володимир Зеленський закликав іще більше посилювати цей санкційний тиск, адже танкери допомагають російському диктатору фінансувати війну проти України.

Окремо президент наголосив на масованих ракетних ударах по українській енергетичній інфраструктурі. Минулої п’ятниці РФ застосувала 94 ракети та майже 200 ударних дронів. Саме тому Україні потрібна надійна гарантія захисту від повітряного терору.

«Нам потрібна повна реалізація домовленостей щодо постачання систем ППО, зокрема тих, що були досягнуті на саміті НАТО у Вашингтоні. Ми пам’ятаємо, що як компенсацію за неможливість запросити Україну до Альянсу на тому етапі нам пообіцяли значну кількість систем ППО. Я прошу вашої допомоги, щоб це було виконано», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами глави держави, щоби повністю захистити Україну від російських ракетних ударів, потрібно ще 12–15 систем, крім обіцяних на саміті, і партнери про це знають.

Нагадаємо, протягом осені 2024 року Російська Федерація випустила по Україні вчетверо більше повітряних цілей, ніж восени 2023 року. Причиною збільшенням кількості російських цілей є запуск у РФ заводу з виробництва дронів і отримання боєприпасів з Північної Кореї. Згідно з аналізом даних Повітряних сил України, протягом вересня, жовтня та листопада російські війська випустили понад 6 тис. дронів і ракет. Це втричі більше, ніж за попередній квартал, а також більш ніж учетверо перевищує показники осені 2023 року.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові обмеження проти осіб, які працюють на російську військову систему.