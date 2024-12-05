У Чернівецькій області виявлено елементи російської ракети

Постраждалих та пошкоджень на місці виявлених уламків немає

На території Дністровського району Чернівецької області виявили елементи російської ракети. Про це повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

«За результатами обстеження зони падіння уламків збитого ворожого обʼєкта на території Дністровського району, поза населеними пунктами, виявлено елементи ворожої ракети», – йдеться у повідомленні.

Запаранюк зауважив, що бойова частина ракети не здетонувала. Вибухотехніки провели підривні роботи.

Постраждалих та пошкоджень на місці виявлених уламків немає.

Нагадаємо, що Уночі Росія атакувала дронами Київщину. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено приватні будинки та лінію електромереж. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

До слова, упродовж минулої доби противник завдав по території України 25 авіаційних ударів, скинувши 29 КАБів, використав для ураження 654 дрони-камікадзе. Здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.