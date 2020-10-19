  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    «Букова земля» Марії Матіос вийшла п’ятим виданням в Україні

    • Розсилка
    За словами Марії Матіос, роман &laquo;Букова земля&raquo; &ndash; це квінтесенція її 35-річної творчої діяльності - «Букова земля» Марії Матіос вийшла п’ятим виданням в Україні
    За словами Марії Матіос, роман «Букова земля» – це квінтесенція її 35-річної творчої діяльності

    За «Букову землю» Марія Матіос отримала книжковий «Оскар» 2020 року

    Роман «Букова земля» української письменниці Марії Матіос вийшов у видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» п’ятим виданням. Про це повідомила письменниця на своїй сторінці у «Фейсбук». Загальний наклад книги, яка вперше вийшла друком у вересні 2019 року, тепер складає 15 тисяч екземплярів.

    «Букова земля» – роман-панорама, що охоплює життя п'яти буковинських сімей протягом 225 років, з кінця 18 століття до 2014 року.

    У п’ятому виданні «Букової землі» видавництво запропонувало новинку – QR-код, за яким можна подивитися уривки з чотирьох вечорів перформенсу за романом, що влітку відбувався в Чернівцях, послухати авторське читання «Букової землі», а також познайомитися ще з кількома аудіовізуальними цікавинками.

    Нагадаємо, за «Букову землю» Марія Матіос отримала книжковий «Оскар» 2020 року. За словами письменниці, роман «Букова земля» – це квінтесенція її 35-річної творчої діяльності. Над цим твором письменниця працювала дев'ять років.

    Раніше Марія Матіос також отримувала книжковий «Оскар» за повість «Солодка Даруся» (2005) та за сімейну сагу в новелах «Майже ніколи не навпаки» (2008). Друге видання «Солодкої Дарусі» вийшло у 2020 році. «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» також готує нове видання саги «Майже ніколи не навпаки», яке має поступити у продаж до кінця жовтня.

    Читайте також: 
    книги література Марія Матіос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies