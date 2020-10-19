«Букова земля» Марії Матіос вийшла п’ятим виданням в Україні



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За словами Марії Матіос, роман «Букова земля» – це квінтесенція її 35-річної творчої діяльності

За «Букову землю» Марія Матіос отримала книжковий «Оскар» 2020 року

Роман «Букова земля» української письменниці Марії Матіос вийшов у видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» п’ятим виданням. Про це повідомила письменниця на своїй сторінці у «Фейсбук». Загальний наклад книги, яка вперше вийшла друком у вересні 2019 року, тепер складає 15 тисяч екземплярів.

«Букова земля» – роман-панорама, що охоплює життя п'яти буковинських сімей протягом 225 років, з кінця 18 століття до 2014 року.

У п’ятому виданні «Букової землі» видавництво запропонувало новинку – QR-код, за яким можна подивитися уривки з чотирьох вечорів перформенсу за романом, що влітку відбувався в Чернівцях, послухати авторське читання «Букової землі», а також познайомитися ще з кількома аудіовізуальними цікавинками.

Нагадаємо, за «Букову землю» Марія Матіос отримала книжковий «Оскар» 2020 року. За словами письменниці, роман «Букова земля» – це квінтесенція її 35-річної творчої діяльності. Над цим твором письменниця працювала дев'ять років.

Раніше Марія Матіос також отримувала книжковий «Оскар» за повість «Солодка Даруся» (2005) та за сімейну сагу в новелах «Майже ніколи не навпаки» (2008). Друге видання «Солодкої Дарусі» вийшло у 2020 році. «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» також готує нове видання саги «Майже ніколи не навпаки», яке має поступити у продаж до кінця жовтня.

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