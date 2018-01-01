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    Марк Цукерберг отправил дочь в детский сад. Трогательное фото

    Основатель Facebook провел старшую дочь в детский сад
    Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг вместе со своей супругой Присцилой Чан отправили свою старшую дочь Максиму (Макс) в детский сад. Фотография, которая запечатлела этот момент из жизни одного из самых богатых людей планеты, появилась на его профиле в социальной сети. «Первый день в детском саду. Как же быстро они
    • Сьогодні, 17:31
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    Марк Цукерберг провожает свою дочь в детский сад
    Марк Цукерберг провожает свою дочь в детский сад

    Основатель Facebook провел старшую дочь в детский сад

    Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг вместе со своей супругой Присцилой Чан отправили свою старшую дочь Максиму (Макс) в детский сад. Фотография, которая запечатлела этот момент из жизни одного из самых богатых людей планеты, появилась на его профиле в социальной сети.

    «Первый день в детском саду. Как же быстро они растут», – написал Цукерберг под снимком.

    Поклонники в комментариях начали шутить об образовании девочки: «Важнейшим днем обучения человека является первый день обучения, а не День выпуска», добавляя фото, где супруги держат новорожденную Максиму на руках с книжкой о квантовой физике для малышей.

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    Супруги с новорожденной Максимой

    Напомним, в прошлом году летом Цукерберг стал отцом во второй раз. Его жена, Присцилла Чан родила девочку, которую назвали Августой. После этого основатель Facebook взял отпуск.

    Джерело: 24 канал

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