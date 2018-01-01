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    Оля Полякова отпраздновала день рождения на Шри-Ланке (Фото)

    Артистка устроила яркий праздник, который транслировала в социальные сети
    Популярная украинская певица Оля Полякова во время отдыха на Шри-Ланке отпраздновала свой день рождения. С собой она взяла своих двух дочерей и мужа, а также семью продюсера Михаила Ясинского. Как отметила суперблондинка, на берегу Индийского океана она восстанавливает силы после напряженного и успешного года. Артистка устроила прямую трансляцию
    • Сьогодні, 17:22
    • Розсилка
    Оля Полякова
    Оля Полякова

    Артистка устроила яркий праздник, который транслировала в социальные сети

    Популярная украинская певица Оля Полякова во время отдыха на Шри-Ланке отпраздновала свой день рождения. С собой она взяла своих двух дочерей и мужа, а также семью продюсера Михаила Ясинского.

    Как отметила суперблондинка, на берегу Индийского океана она восстанавливает силы после напряженного и успешного года. Артистка устроила прямую трансляцию своего празднования в Facebook и Instagram.

    В этом году гости Поляковой облачились в яркие национальные костюмы сенегальцев, а в волосах девушек красовались живые тропические цветы. Первыми участников birthday party развлекал местный бенд, который играл современные мелодии. Полякова не смогла удержаться и исполнила с музыкантами свой хит «Шлепки».

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    Оля Полякова отпраздновала день рождения на Шри-Ланке (Фото)
    Оля Полякова отпраздновала день рождения на Шри-Ланке (Фото)
    Оля Полякова отпраздновала день рождения на Шри-Ланке (Фото)
    Оля Полякова отпраздновала день рождения на Шри-Ланке (Фото)
    Оля Полякова отпраздновала день рождения на Шри-Ланке (Фото)
    Оля Полякова отпраздновала день рождения на Шри-Ланке (Фото)
    Оля Полякова отпраздновала день рождения на Шри-Ланке (Фото)

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    Джерело: Сегодня

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