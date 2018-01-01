Бейонсе сделала Кардашьян дорогой подарок на рождение третьего ребенка

Звезды вновь начали общаться друг с другом после продолжительной ссоры

Звезды американской сцены Бейонсе и Jay-Z, семья которых пополнилась около полугода назад, поздравили своих друзей Ким Кардашян и Канье Уэста с рождением их третьего ребенка от суррогатной матери. Стоимость подарка составила $20 тыс. Музыканты подарили дочери Ким эксклюзивный браслет с бриллиантами от Lorraine Schwartz. Это украшение было



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Бейонсе

Звезды вновь начали общаться друг с другом после продолжительной ссоры

Звезды американской сцены Бейонсе и Jay-Z, семья которых пополнилась около полугода назад, поздравили своих друзей Ким Кардашян и Канье Уэста с рождением их третьего ребенка от суррогатной матери. Стоимость подарка составила $20 тыс.

Музыканты подарили дочери Ким эксклюзивный браслет с бриллиантами от Lorraine Schwartz. Это украшение было доставлено Ким Кардашьян прямо из любимого бутика звезд. Также инсайдеры сообщают, что Бейонсе и Jay-Z не терпится встретиться с новорожденной.

В связи с этим пресса поспешила сделать вывод, что эти две пары звездных супругов оставили взаимные обиды в прошлом и теперь вновь по-дружески общаются.

Большая ссора между ними произошла в октябре 2016 года после того, как Ким ограбили в Париже. Тогда Уэст не выдержал равнодушия к событию со стороны давнего друга и высказался прямо на концерте рэпера: «Jay-Z, ты полный отстой! И не спрашивай меня, как я чувствую себя после ограбления! Хочешь узнать, как я себя чувствую? Приходи ко мне домой!»

Джерело: 24 канал