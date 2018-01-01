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    Папарацци подловили Ирину Шейк с 10-месячной дочерью

    Появилось еще одно редкое фото дочери известной модели и актера
    В прессе появилось фото знаменитой 32-летней модели Ирины Шейк со своей дочерью Леей, которой сейчас 10 месяцев. Снимок сделан папарацци после того, как манекенщица со своей семьей вернулась с отдыха в Лос-Анджелес. Напомним, с 2015 года манекенщица состоит в отношениях с 43-летним голливудским актером  Брэдли Купером, который широко известен
    • Сьогодні, 16:21
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    Ирина Шейк и Брэдли Купер
    Ирина Шейк и Брэдли Купер

    Появилось еще одно редкое фото дочери известной модели и актера

    В прессе появилось фото знаменитой 32-летней модели Ирины Шейк со своей дочерью Леей, которой сейчас 10 месяцев. Снимок сделан папарацци после того, как манекенщица со своей семьей вернулась с отдыха в Лос-Анджелес.

    Напомним, с 2015 года манекенщица состоит в отношениях с 43-летним голливудским актером  Брэдли Купером, который широко известен по комедии «Мальчишник в Вегасе». Они не оформили свой брак официально. Однако после появления на свет совместной дочери в прессе все чаще стали появляться сообщения о том, что в этом году состоится свадьба Купера и Шейк.

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    Напомним, в начале месяца «Главком» публиковал подборку лучших обложек с Ириной Шейк по случаю ее дня рождения.

    Джерело: peopletalk.ru

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