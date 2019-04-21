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    Жизнь

    Мать Меган Маркл стала героиней любовного романа

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    instagram / doria_ragland - Мать Меган Маркл стала героиней любовного романа
    instagram / doria_ragland

    Сейчас Рэгланд живет в Лос-Анджелесе, но после родов Меган Маркл переберется к дочери

    В отличие от остальных родственников 37-летней Меган Маркл  ее 62-летняя мать Дория Рэгланд осталась в хороших отношениях с дочерью и не стремится к скандальной славе. Но она не остается без внимания общественности. Дория даже стала героиней нового любовного романа.

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    Мать Меган Маркл стала героиней любовного романа
    Мать Меган Маркл стала героиней любовного романа
    Мать Меган Маркл стала героиней любовного романа
    Мать Меган Маркл стала героиней любовного романа
    Мать Меган Маркл стала героиней любовного романа
    Мать Меган Маркл стала героиней любовного романа
    Мать Меган Маркл стала героиней любовного романа
    Мать Меган Маркл стала героиней любовного романа
    Мать Меган Маркл стала героиней любовного романа
    Мать Меган Маркл стала героиней любовного романа
    instagram / doria_ragland

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    Все началось в ноябре 2018 года, когда стало известно, что Дория Рэгланд приедет на Рождество к дочери и встретит праздник с королевской семьей. В одной из дискуссий в Twitter поклонница Меган Маркл по имени Маргарет Х. Виллисон написала: «Хотела бы я прочитать очаровательный роман о том, как мать-одиночка влюбляется в служащего при королевском дворце, проводя Рождество в Сандрингеме».

    Твит заметила писательница Жасмин Гиллори, специализирующаяся на любовных романах. Ей так понравилась эта идея, что через пять месяцев книга под названием «Королевский праздник» была готова.

    В романе рассказывается о 50-летней американке, чья дочь-стилист Мэдди выходит замуж за британца. Когда Вивиан навещает свою дочь, она знакомится с личным секретарем королевы Малкольмом Хадсоном. Вскоре они понимают, что влюблены.

    Сейчас Рэгланд живет в Лос-Анджелесе, но после родов Меган Маркл переберется к дочери. В коттедже Фрогмор для нее отведено отдельное крыло и создан специальный зал для йоги. Дория будет помогать Меган и ее няне ухаживать за ребенком.

     

     

    Джерело: Cosmopolitan

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