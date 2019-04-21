Мать Меган Маркл стала героиней любовного романа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram / doria_ragland

Сейчас Рэгланд живет в Лос-Анджелесе, но после родов Меган Маркл переберется к дочери

В отличие от остальных родственников 37-летней Меган Маркл ее 62-летняя мать Дория Рэгланд осталась в хороших отношениях с дочерью и не стремится к скандальной славе. Но она не остается без внимания общественности. Дория даже стала героиней нового любовного романа.

Все началось в ноябре 2018 года, когда стало известно, что Дория Рэгланд приедет на Рождество к дочери и встретит праздник с королевской семьей. В одной из дискуссий в Twitter поклонница Меган Маркл по имени Маргарет Х. Виллисон написала: «Хотела бы я прочитать очаровательный роман о том, как мать-одиночка влюбляется в служащего при королевском дворце, проводя Рождество в Сандрингеме».

Твит заметила писательница Жасмин Гиллори, специализирующаяся на любовных романах. Ей так понравилась эта идея, что через пять месяцев книга под названием «Королевский праздник» была готова.

В романе рассказывается о 50-летней американке, чья дочь-стилист Мэдди выходит замуж за британца. Когда Вивиан навещает свою дочь, она знакомится с личным секретарем королевы Малкольмом Хадсоном. Вскоре они понимают, что влюблены.

Сейчас Рэгланд живет в Лос-Анджелесе, но после родов Меган Маркл переберется к дочери. В коттедже Фрогмор для нее отведено отдельное крыло и создан специальный зал для йоги. Дория будет помогать Меган и ее няне ухаживать за ребенком.

Джерело: Cosmopolitan