Мать семерых детей сбросила 19 кг и похвасталась впечатляющим результатом (фото)

Если кто-то во время карантина наконец нашел время для себя и занялся спортом, то некоторые, наоборот, обзавелись за это время лишними килограммами

Тесс Гиддингс из Борнмута, Англия, опубликовала в Тиктоке ролик, где задокументирована ее личная победа над собой и лишним весом. Мама семи детей призналась, что во время пандемии набрала 19 кг, что значительно сказалось на ее фигуре. И показала честные снимки, где предстала обнаженной.

У женщины появился животик, она раздалась в бедрах и чувствовала себя уставшей и нездоровой. Тесс понимала, что нужно что-то менять. Однако начать путь к идеальной фигуре было не так просто. Сначала британка отказалась от сахара и вредной еды, а затем подключила занятия спортом. И скоро начала замечать маленькие результаты.

«Я не хотела ставить целью похудение, потому что я провела годы, страдая от расстройства пищевого поведения и странных диет. Я решила сосредоточиться на том, чтобы стать здоровой!», - призналась Тесс Гиддингс.

С каждой неделей Тесс становилась не только стройнее, но и жизнерадостнее. В итоге блондинка снова пришла в форму и вернула любовь к самой себе. Такую эффектную победу оценили пользователи, которые заявили, что пример британки не может не вдохновить.

Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.