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    Майкла Джексона оправдали по делу о сексуальном насилии

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    Майкла Джексона оправдали по делу о сексуальном насилии

    Робсон и Сейфчак уже судились с наследниками Джексона, но их иск был отклонен в 2017-м

    Семья Майкла Джексона одержала очередную победу в суде: один из исков против короля поп-музыки отклонен. Судья пришел к выводу, что Уэйд Робсон (герой скандальной документалки «Покидая Неверленд») не может требовать никакой компенсации от бизнесов Джексона, поскольку у компаний нет с Уэйдом никаких отношений, обязывающих их предоставлять ему защиту от предполагаемого сексуального насилия. В прошлом году тот же самый судья вынес аналогичное решение по делу второго героя «Покидая Неверленд» — Джеймса Сейфчака.

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    Майкла Джексона оправдали по делу о сексуальном насилии
    Майкла Джексона оправдали по делу о сексуальном насилии
    Майкла Джексона оправдали по делу о сексуальном насилии
    Майкла Джексона оправдали по делу о сексуальном насилии
    Майкла Джексона оправдали по делу о сексуальном насилии
    Майкла Джексона оправдали по делу о сексуальном насилии
    Майкла Джексона оправдали по делу о сексуальном насилии
    Майкла Джексона оправдали по делу о сексуальном насилии
    Майкла Джексона оправдали по делу о сексуальном насилии
    Майкла Джексона оправдали по делу о сексуальном насилии

    Напомним, оба молодых человека заявили, что музыкант растлил их в раннем возрасте, когда они гостили на его ранчо. Робсон и Сейфчак уже судились с наследниками Джексона, но их иск был отклонен в 2017-м — отчасти из-за срока давности. Обе жертвы музыканта подали апелляцию, чтобы оспорить несправедливое, по их мнению, решение, но дело не сдвигалось с мертвой точки до выхода «Покидая Неверленд».

    Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

    Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес семья
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