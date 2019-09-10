Меган Макрл разрешила известной телеведущей покормить своего сына



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Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи

Малыш весит 15 фунтов

61-летней Эллен Дедженерес выпал шанс лично познакомиться с маленьким сыном 38-летней Меган Маркл и 34-летнего принца Гарри. Впечатлениями она поделилась со зрителями своего ток-шоу «Шоу Эллен Дедженерес».

По словам телеведущей, она провела в компании семейства Сассекских целый день. Она встала на защиту супругов, заявив, что на них нападают совершенно несправедливо. Эллен отметила, что Меган и Гарри очень милая пара. Она также рассказала, что герцогиня позволила взять на руки своего сына.

Она добавила, что малыш весит 15 фунтов (около семи килограммов) и похож на отца. Эллен подразнила зрителей, спросив, не хотят ли они увидеть мальчика на фото, а затем призналась, что снимка нет. Поклонникам королевского семейства придется ждать, когда родители сами покажут подросшего Арчи.