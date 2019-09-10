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    Жизнь

    Меган Макрл разрешила известной телеведущей покормить своего сына

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    Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи - Меган Макрл разрешила известной телеведущей покормить своего сына
    Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи

    Малыш весит 15 фунтов

    61-летней Эллен Дедженерес выпал шанс лично познакомиться с маленьким сыном 38-летней Меган Маркл и 34-летнего принца Гарри. Впечатлениями она поделилась со зрителями своего ток-шоу «Шоу Эллен Дедженерес».

    По словам телеведущей, она провела в компании семейства Сассекских целый день. Она встала на защиту супругов, заявив, что на них нападают совершенно несправедливо. Эллен отметила, что Меган и Гарри очень милая пара. Она также рассказала, что герцогиня позволила взять на руки своего сына.

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    Меган Маркл и Изабель Малруни instagram.com/jessicamulroney
    Меган Макрл разрешила известной телеведущей покормить своего сына
    Меган Макрл разрешила известной телеведущей покормить своего сына
    Меган Макрл разрешила известной телеведущей покормить своего сына
    Меган Макрл разрешила известной телеведущей покормить своего сына
    Меган Макрл разрешила известной телеведущей покормить своего сына
    Меган Макрл разрешила известной телеведущей покормить своего сына
    Меган Макрл разрешила известной телеведущей покормить своего сына
    Меган Макрл разрешила известной телеведущей покормить своего сына
    Меган Макрл разрешила известной телеведущей покормить своего сына
    Меган Макрл разрешила известной телеведущей покормить своего сына
    Меган Макрл разрешила известной телеведущей покормить своего сына
    Меган Макрл разрешила известной телеведущей покормить своего сына

    Она добавила, что малыш весит 15 фунтов (около семи килограммов) и похож на отца. Эллен подразнила зрителей, спросив, не хотят ли они увидеть мальчика на фото, а затем призналась, что снимка нет. Поклонникам королевского семейства придется ждать, когда родители сами покажут подросшего Арчи.

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    Меган Маркл родители
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