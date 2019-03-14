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    Жизнь

    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях

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    Меган Маркл и принц Гарри - Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл и принц Гарри
    Legion-Media

    37-летняя Меган Маркл находится на последних сроках беременности

     В связи с этим, герцогиня завершает свои королевские обязанности.

    До рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл остался месяц. Журналистам Vanity Fair удалось выяснить, что бывшая актриса уходит в декретный отпуск, чтобы подготовиться к появлению малыша. Букингемский дворец пока не давал официальных заявлений по этому поводу, однако пресс-секретарь британской королевской семьи косвенно подтвердила эту информацию.

    «У герцогини Сассекской нет в графике официальных мероприятий», — сообщила она.

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    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
    Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях

    У Меган еще запланированы частные встречи, однако что это может быть, можно только гадать. Недавно супруга принца прилетала по личным делам в Нью-Йорк, где устроила традиционный baby shower. Также она устраивала тайный прием премьер-министру Новой Зеландии. Так что частные встречи у герцогини могут быть абсолютно разнообразные. Последним официальным мероприятием, которое посетила Меган, было празднование Дня содружества.

    Джерело: graziamagazine.ru

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