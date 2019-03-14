Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях
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37-летняя Меган Маркл находится на последних сроках беременности
В связи с этим, герцогиня завершает свои королевские обязанности.
До рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл остался месяц. Журналистам Vanity Fair удалось выяснить, что бывшая актриса уходит в декретный отпуск, чтобы подготовиться к появлению малыша. Букингемский дворец пока не давал официальных заявлений по этому поводу, однако пресс-секретарь британской королевской семьи косвенно подтвердила эту информацию.
«У герцогини Сассекской нет в графике официальных мероприятий», — сообщила она.
У Меган еще запланированы частные встречи, однако что это может быть, можно только гадать. Недавно супруга принца прилетала по личным делам в Нью-Йорк, где устроила традиционный baby shower. Также она устраивала тайный прием премьер-министру Новой Зеландии. Так что частные встречи у герцогини могут быть абсолютно разнообразные. Последним официальным мероприятием, которое посетила Меган, было празднование Дня содружества.
Джерело: graziamagazine.ru