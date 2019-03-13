Принц Гарри и Меган Маркл снова нарушили королевский протокол



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Меган Маркл и принц Гарри Legion Media

Принц Гарри и Меган Маркл предпочитают не скрывать своих эмоций. Даже если это запрещает королевский протокол

Вчера в Британии прошел День Содружества наций — праздник, который традиционно отмечается во второй понедельник марта. Для королевской семьи это знаменательная дата, которая расписана буквально по минутам. Среди мероприятий в календаре монарших особо значился поход в Вестминстерское аббатство, где прошла торжественная служба с участием исполнителей.

Сегодня Сеть облетело забавное видео с 34-летним принцем Гарри и 37-летней Меган Маркл. Герцоги Сассекские, слушая молодежную группу Clean Bandit в Вестминстерском аббатстве, не смогли сдержать эмоций. Герцог покачивал головой в такт музыке, потом внезапно засмеялся и от смущения отпустил глаза. Меган, в свою очередь, посмотрела на мужа и тоже заулыбалась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meghan and Harry (@meghan_harry_news) 11 Мар 2019 в 9:04 PDT

В этот же день Меган впервые выступила с официальной речью в должности вице-президента Королевского фонда Содружества. Герцогиня Сассексая произнесла вдохновляющую речь перед канадцами, которые живут в Лондоне.

Для похода в Канадский дом герцогиня остановила свой выбор на изумрудном цвете — она надела ярко-зеленое пальто с вышивкой на рукавах и воротнике и классическое платье по колено аналогичного оттенка Erdem, лодочки Aquazzura и дополнила образ клатчем Givenchy.

Кстати, в Вестиместерском аббатстве Меган Маркл вновь встретилась с Кейт Миддлтон. Вопреки всем слухам об их вражде, монаршие особы мило разговаривали и при встрече поцеловали друг друга в щечку.

Джерело: graziamagazine.ru