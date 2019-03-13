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    Жизнь

    Принц Гарри и Меган Маркл снова нарушили королевский протокол

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    Меган Маркл и принц Гарри - Принц Гарри и Меган Маркл снова нарушили королевский протокол
    Меган Маркл и принц Гарри
    Legion Media

    Принц Гарри и Меган Маркл предпочитают не скрывать своих эмоций. Даже если это запрещает королевский протокол

    Вчера в Британии прошел День Содружества наций — праздник, который традиционно отмечается во второй понедельник марта. Для королевской семьи это знаменательная дата, которая расписана буквально по минутам. Среди мероприятий в календаре монарших особо значился поход в Вестминстерское аббатство, где прошла торжественная служба с участием исполнителей.

    Сегодня Сеть облетело забавное видео с 34-летним принцем Гарри и 37-летней Меган Маркл. Герцоги Сассекские, слушая молодежную группу Clean Bandit в Вестминстерском аббатстве, не смогли сдержать эмоций. Герцог покачивал головой в такт музыке, потом внезапно засмеялся и от смущения отпустил глаза. Меган, в свою очередь, посмотрела на мужа и тоже заулыбалась.

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    Публикация от Meghan and Harry (@meghan_harry_news)

    В этот же день Меган впервые выступила с официальной речью в должности вице-президента Королевского фонда Содружества. Герцогиня Сассексая произнесла вдохновляющую речь перед канадцами, которые живут в Лондоне.

    Для похода в Канадский дом герцогиня остановила свой выбор на изумрудном цвете — она надела ярко-зеленое пальто с вышивкой на рукавах и воротнике и классическое платье по колено аналогичного оттенка Erdem, лодочки Aquazzura и дополнила образ клатчем Givenchy.

    Кстати, в Вестиместерском аббатстве Меган Маркл вновь встретилась с Кейт Миддлтон. Вопреки всем слухам об их вражде, монаршие особы мило разговаривали и при встрече поцеловали друг друга в щечку.

    Джерело: graziamagazine.ru

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