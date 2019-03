Меган Маркл и принцу Гарри получили первые подарки для будущего первенца

Малыш еще не родился, но уже является всеобщим любимцем, которому дарят подарки

День Содружества прошел в Британии еще 11 марта, но запоминающиеся моменты праздника обсуждают до сих пор. В Сети появилось трогательное видео из Канадского дома, где Меган Маркл прочитала дебютную речь в качестве вице-президента Королевского фонда Содружества.

В ролике после выступления герцогини Канадский Верховный комиссар Дженис Чарет сделала подарок будущему малышу Меган и Гарри. Чарет преподнесла монаршей семьей небольшую коробочку с вещами для новорожденных — все канадских брендов. В ней лежали малюсенькие ботинки оранжевого цвета Manitobah Mukluks, белый хлопковый комбинезон с изображением кленового листа, а также полосатая шапка и варежки марки Hop and Moo.

