Меган Маркл и принцу Гарри получили первые подарки для будущего первенца



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Принц Гарри и Меган Маркл

Малыш еще не родился, но уже является всеобщим любимцем, которому дарят подарки

День Содружества прошел в Британии еще 11 марта, но запоминающиеся моменты праздника обсуждают до сих пор. В Сети появилось трогательное видео из Канадского дома, где Меган Маркл прочитала дебютную речь в качестве вице-президента Королевского фонда Содружества.

В ролике после выступления герцогини Канадский Верховный комиссар Дженис Чарет сделала подарок будущему малышу Меган и Гарри. Чарет преподнесла монаршей семьей небольшую коробочку с вещами для новорожденных — все канадских брендов. В ней лежали малюсенькие ботинки оранжевого цвета Manitobah Mukluks, белый хлопковый комбинезон с изображением кленового листа, а также полосатая шапка и варежки марки Hop and Moo.

Harry and Meghan are given a cute outfit, including moccasins, for the baby pic.twitter.com/QzbY5G2Tjx — Richard Palmer (@RoyalReporter) 11 марта 2019 г.

Меган доставала принадлежности для малыша и удивлялась, насколько они приятные на ощупь и натуральные. А Гарри, в свою очередь, не обошелся без шуток. Герцог Сасекский взял мини-ботинок и поднес к носу.

«Я понюхал их не потому что они плохо пахнут. Они хорошо пахнут. Я просто хотел уточнить, натуральная ли это кожа», — смеясь сказал Гарри.

Это не единственный курьез, который произошел во время празднования Дня содружества. Позже герцоги отправились в Вестминстерское аббатство на торжественную службу с участием исполнителей. Гарри, слушая группу Clean Bandit, не смог сдержать эмоций. Герцог покачивал головой в такт музыке, потом внезапно засмеялся и от смущения отпустил глаза. Меган, в свою очередь, посмотрела на мужа и тоже заулыбалась.

Кстати, в Вестиместерском аббатстве Меган Маркл вновь встретилась с Кейт Миддлтон. Вопреки всем слухам об их вражде, монаршие особы мило разговаривали и при встрече поцеловали друг друга в щечку.

Джерело: graziamagazine.ru