Меган Маркл и Принц Гарри показали, как спасали слонов в Ботсване



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Меган Маркл и принц Гарри

В 2017 году 34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл съездили в путешествие в Ботсвану

Чем там занимались тогда еще будущие супруги, стало известно сегодня.

Появился ранее никем не виденный снимок из поездки герцога и герцогини Сассекских в Африку. На нем Гарри и Меган надевают на слона спутниковый ошейник, который позволяет специалистам по охране природы отслеживать перемещение животного и тем самым защищать от браконьеров.

Поездка в Ботсвану для пары была очень значимая. Это был первый раз, когда они поехали куда-то вместе после начала романа. В интервью после помолвки Гарри рассказал, что Меган приехала к нему на пять дней, и они потрясающе провели время.

Буквально на днях у супругов появился свой официальный аккаунт в Instagram. Герцог и герцогиня Сассекские чуть меньше чем за шесть часов набрали миллион первый подписчиков, установив мировой рекорд.

Сейчас пара готовится впервые стать родителями. Меган ушла в декретный отпуск, потому как рождение малыша ожидается со дня на день.

Джерело: graziamagazine.ru