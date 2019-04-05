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    Жизнь

    Меган Маркл и Принц Гарри показали, как спасали слонов в Ботсване

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    Меган Маркл и принц Гарри - Меган Маркл и Принц Гарри показали, как спасали слонов в Ботсване
    Меган Маркл и принц Гарри

    В 2017 году 34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл съездили в путешествие в Ботсвану

    Чем там занимались тогда еще будущие супруги, стало известно сегодня.

    Появился ранее никем не виденный снимок из поездки герцога и герцогини Сассекских в Африку. На нем Гарри и Меган надевают на слона спутниковый ошейник, который позволяет специалистам по охране природы отслеживать перемещение животного и тем самым защищать от браконьеров.

    Поездка в Ботсвану для пары была очень значимая. Это был первый раз, когда они поехали куда-то вместе после начала романа. В интервью после помолвки Гарри рассказал, что Меган приехала к нему на пять дней, и они потрясающе провели время.

    Буквально на днях у супругов появился свой официальный аккаунт в Instagram. Герцог и герцогиня Сассекские чуть меньше чем за шесть часов набрали миллион первый подписчиков, установив мировой рекорд.

    Сейчас пара готовится впервые стать родителями. Меган ушла в декретный отпуск, потому как рождение малыша ожидается со дня на день.

    Джерело: graziamagazine.ru

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