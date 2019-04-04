Принц Гарри на детском уроке балета. Забавное видео



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Принц Гарри

До появления первенца герцогов Сассекских остаются считанные недели

Пока Меган Маркл проводит эти дни в уединении и спокойствии, принц Гарри «отдувается» за двоих на официальных мероприятиях.

Вчера он встретился с семьями, детьми и подростками в стенах организации Ymca England & Wales, чтобы оценить проводимую ею работу в области ментального здоровья. В частности, Гарри побывал в балетном классе, где дети показали ему разученные па.

В ходе общения Гарри обратился к 5-летнему Эмануэлю Лестеру с вопросом, что ему больше всего нравится на занятиях. Тот не задумываясь ответил - упражнение под названием «Вызов». Гарри поинтересовался у преподавательницы, о чем идет речь, и оказалось, что «Вызов» дети выполняют перед началом каждого занятия, тренируя с его помощью координацию. Принц тут же захотел выполнить его вместе со всеми.

Джерело: Hello!