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    Жизнь

    Принц Гарри на детском уроке балета. Забавное видео

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    Принц Гарри - Принц Гарри на детском уроке балета. Забавное видео
    Принц Гарри

    До появления первенца герцогов Сассекских остаются считанные недели

    Пока Меган Маркл проводит эти дни в уединении и спокойствии, принц Гарри «отдувается» за двоих на официальных мероприятиях.

    Вчера он встретился с семьями, детьми и подростками в стенах организации Ymca England & Wales, чтобы оценить проводимую ею работу в области ментального здоровья. В частности, Гарри побывал в балетном классе, где дети показали ему разученные па.

    В ходе общения Гарри обратился к 5-летнему Эмануэлю Лестеру с вопросом, что ему больше всего нравится на занятиях. Тот не задумываясь ответил - упражнение под названием «Вызов». Гарри поинтересовался у преподавательницы, о чем идет речь, и оказалось, что «Вызов» дети выполняют перед началом каждого занятия, тренируя с его помощью координацию. Принц тут же захотел выполнить его вместе со всеми. 

    Джерело: Hello!

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