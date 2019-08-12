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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри получат новый титул во время визита в Шотландию

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Меган Маркл и принц Гарри получат новый титул во время визита в Шотландию
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Герцогу и герцогине Сассекским был пожалован этот титул, когда они поженились в мае прошлого года

    Меган Маркл и принцу Гарри после свадьбы королева пожаловала титул герцога и герцогини Сассекских. Однако после того, как они пересекут границу Шотландии, их больше называть так не будут.

    Вместо этого обращение к ним будет звучать как граф и графиня Дамбартон. Этим титулом их величают во время визита в резиденцию Елизаветы II, замок Балморал. Королевский источник сообщил, что чета намерена посетить Шотландию в августе.

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    Меган Маркл и принц Гарри получат новый титул во время визита в Шотландию
    Меган Маркл и принц Гарри получат новый титул во время визита в Шотландию
    Меган Маркл и принц Гарри получат новый титул во время визита в Шотландию
    Меган Маркл и принц Гарри получат новый титул во время визита в Шотландию
    Меган Маркл и принц Гарри получат новый титул во время визита в Шотландию
    Меган Маркл и принц Гарри получат новый титул во время визита в Шотландию
    Меган Маркл и принц Гарри получат новый титул во время визита в Шотландию
    Меган Маркл и принц Гарри получат новый титул во время визита в Шотландию
    Меган Маркл и принц Гарри получат новый титул во время визита в Шотландию
    Меган Маркл и принц Гарри получат новый титул во время визита в Шотландию
    Меган Маркл и принц Гарри получат новый титул во время визита в Шотландию
    Меган Маркл и принц Гарри получат новый титул во время визита в Шотландию

    «Когда Гарри и Меган приезжают в Шотландию, то их называют граф и графиня Дамбартон», – рассказал источник, пояснив, что так называется небольшой городок в Шотландии.

    Принц Гарри является третьим графом Дамбартона, чье население составляет всего 20 тысяч человек. Городок находится в 195 километрах от Балморала, пишет Mirror.

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    Меган Маркл
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