  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри выложили на звукоизоляцию нового дома рекордную сумму

    • Розсилка
    Принц Гарри и Меган Маркл - Меган Маркл и принц Гарри выложили на звукоизоляцию нового дома рекордную сумму
    Принц Гарри и Меган Маркл
    Legion Media

    37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри готовятся впервые стать родителями

     Супруги всерьез обеспокоены обустройством своего коттеджа Фрогмор-хаус в Виндзоре. Стало известно, что они потратили 65 тысяч долларов на звукоизоляцию.

    Герцог и герцогиня Сассекские оказались неслучайно озабочены этой проблемой. Дело в том, что резиденция супругов находится на расстоянии полутора километров от лондонского аэропорта Хитроу, где каждые полчаса взлетает и приземляется 14 самолетов.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Меган Маркл и принц Гарри выложили на звукоизоляцию нового дома рекордную сумму
    Меган Маркл и принц Гарри выложили на звукоизоляцию нового дома рекордную сумму
    Legion Media

    В общей сложности семейная пара потратила около четырех миллионов долларов на ремонт в доме, в котором они собираются жить вместе с первенцем. Британские налогоплательщики раздосадованы такими тратами пары, что не добавляет популярности Меган в глазах местных жителей.

    Меган Маркл любит красиво одеваться, на гардероб герцогиня тратит огромные суммы. Даже в беременность супруга принца Гарри не отказывается от высоких каблуков. Медики переживают, что из-за любви к шпилькам у Меган может начаться деформация пальцев на ногах.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ