Меган Маркл и принц Гарри выложили на звукоизоляцию нового дома рекордную сумму



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Принц Гарри и Меган Маркл Legion Media

37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри готовятся впервые стать родителями

Супруги всерьез обеспокоены обустройством своего коттеджа Фрогмор-хаус в Виндзоре. Стало известно, что они потратили 65 тысяч долларов на звукоизоляцию.

Герцог и герцогиня Сассекские оказались неслучайно озабочены этой проблемой. Дело в том, что резиденция супругов находится на расстоянии полутора километров от лондонского аэропорта Хитроу, где каждые полчаса взлетает и приземляется 14 самолетов.

В общей сложности семейная пара потратила около четырех миллионов долларов на ремонт в доме, в котором они собираются жить вместе с первенцем. Британские налогоплательщики раздосадованы такими тратами пары, что не добавляет популярности Меган в глазах местных жителей. Меган Маркл любит красиво одеваться, на гардероб герцогиня тратит огромные суммы. Даже в беременность супруга принца Гарри не отказывается от высоких каблуков. Медики переживают, что из-за любви к шпилькам у Меган может начаться деформация пальцев на ногах.

Джерело: graziamagazine.ru