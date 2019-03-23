Опубликованы главные свадебные тренды 2019 года



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

Наступила весна и совсем скоро начнется сезон свадебных церемоний. Пора задуматься о выборе подвенечного платья мечты, которое подарит самые нежные и трепетные воспоминания об этом дне

В центре внимания пышные платья, напоминающие десерт Павлова, изящные силуэтные модели, элегантные минималистичные образы, функциональные трансформеры, объемные банты и ультрадлинные кейпы.

Классическое прочтение свадебной моды нашло свое отображение в коллекциях Elie Saab и Marchesa. Так, объемные юбки из десятков слоев невесомой тюли, цветочная вышивка, длинные шлейфы и белоснежная цветовая гамма правят балом в сезоне весна-лето 2019.

Для невест, которым больше по вкусу элегантные «рыбки», стоит обратить внимание на роскошные платья-бюстье с невесомыми легкими шлейфами в коллекции Galia Lahav, лаконичные подвенечные силуэтные модели Anna Barge, а также платья из тончайшего кружева, украшенные длинными «хвостами» Indal Dror. К тому же, это отличная возможность продемонстрировать хрупкость фигуры.

Пышное королевское платье как у Кейт Миддлтон или «элегантная рыбка» в духе Хилари Дафф – не всегда можно с легкостью определиться со свадебным образом. На помощь приходят функциональные платья трансформеры, которые одним движением руки из пышного торжественного образа превращаются в элегантное силуэтное подвенечное платье.

Женственные силуэты, идеальный крой, минимум деталей и чистота цвета – главные составляющие лаконичных свадебных образов, которые никогда не выйдут из моды. Так, Monique Lhuillier признались в любви элегантному платью с длинными рукавами, Anna Barge сделали ставку на открытые плечи, а Viktor & Rolf украсили минималистичное белоснежное платье 3D-аппликацией.

Среди минималистичных и лаконичных свадебных платьев как у Меган Маркл , Кортни Кокс, Кэтрин Зеты Джонс и княгини Шарлен, в новом сезоне дизайнеры также продемонстрировали романтичные подвенечные образы, выполненные из полупрозрачной тюли и роскошного кружева и усыпанные флористической вышивкой, нежной цветочной россыпью и всевозможными аппликациями.

С каждым годом количество комбинезонов в свадебных коллекциях значительно увеличивается. Для смелых девушек, готовых к экспериментам, Viktor & Rolf, Tadashi Shoji и Danielle Frankel подготовили элегантные модели, которые при правильном стайлинге можно будет носить и после свадьбы.

Микс невесомого кружева, мерцающих кристаллов и цветочной вышивки в сезоне весна-лето 2019 подружился с нежными белоснежными перьями. Inbal Dror сделали ставку на провокационный свадебный образ, в то время как Zuhair Murad воспели женственность и расшили подол перьями марабу.

Играя с формами и силуэтами подвенечных платьев, дизайнеры единогласно украсили лаконичные платья с помощью эффектных объемных бантов. Oscar de la Renta, Lele Rose и Viktor & Rolf предложили увеличенные геометрические банты-шлейфы, в то время как Carolina Herrera воспели объемный бант канареечного цвета.

Завершающим акцентом в свадебном образе невесты стали всевозможные кейпы и полупрозрачные накидки.

Дизайнеры, экспериментируя с классической фатой невесты, продемонстрировали актуальность и нетривиальность удлиненных кейпов - от лаконичных вариантов Tadashi Shoji до щедро расшитых всевозможным декором в виде перьев, кристаллов и цветов в коллекции Elie Saab и Zuhair Murad.

Джерело: vogue.ua