  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Опубликованы главные свадебные тренды 2019 года

    • Розсилка
    Опубликованы главные свадебные тренды 2019 года
    vogue.ua

    Наступила весна и совсем скоро начнется сезон свадебных церемоний. Пора задуматься о выборе подвенечного платья мечты, которое подарит самые нежные и трепетные воспоминания об этом дне

    В центре внимания пышные платья, напоминающие десерт Павлова, изящные силуэтные модели, элегантные минималистичные образы, функциональные трансформеры, объемные банты и ультрадлинные кейпы.

    Классическое прочтение свадебной моды нашло свое отображение в коллекциях Elie Saab и Marchesa. Так, объемные юбки из десятков слоев невесомой тюли, цветочная вышивка, длинные шлейфы и белоснежная цветовая гамма правят балом в сезоне весна-лето 2019.

    Для невест, которым больше по вкусу элегантные «рыбки», стоит обратить внимание на роскошные платья-бюстье с невесомыми легкими шлейфами в коллекции Galia Lahav, лаконичные подвенечные силуэтные модели Anna Barge, а также платья из тончайшего кружева, украшенные длинными «хвостами» Indal Dror. К тому же, это отличная возможность продемонстрировать хрупкость фигуры.

    Пышное королевское платье как у Кейт Миддлтон или «элегантная рыбка» в духе Хилари Дафф – не всегда можно с легкостью определиться со свадебным образом. На помощь приходят функциональные платья трансформеры, которые одним движением руки из пышного торжественного образа превращаются в элегантное силуэтное подвенечное платье. 

    Женственные силуэты, идеальный крой, минимум деталей и чистота цвета – главные составляющие лаконичных свадебных образов, которые никогда не выйдут из моды. Так, Monique Lhuillier признались в любви элегантному платью с длинными рукавами, Anna Barge сделали ставку на открытые плечи, а Viktor & Rolf  украсили минималистичное белоснежное платье 3D-аппликацией.

    Среди минималистичных и лаконичных свадебных платьев как у Меган Маркл , Кортни Кокс, Кэтрин Зеты Джонс и княгини Шарлен, в новом сезоне дизайнеры также продемонстрировали романтичные подвенечные образы, выполненные из полупрозрачной тюли и роскошного кружева и усыпанные флористической вышивкой, нежной цветочной россыпью и всевозможными аппликациями.

    С каждым годом количество комбинезонов в свадебных коллекциях значительно увеличивается. Для смелых девушек, готовых к экспериментам, Viktor & Rolf, Tadashi Shoji и Danielle Frankel подготовили элегантные модели, которые при правильном стайлинге можно будет носить и после свадьбы.

    Микс невесомого кружева, мерцающих кристаллов и цветочной вышивки в сезоне весна-лето 2019 подружился с нежными белоснежными перьями. Inbal Dror сделали ставку на провокационный свадебный образ, в то время как Zuhair Murad воспели женственность и расшили подол перьями марабу.

    Играя с формами и силуэтами подвенечных платьев, дизайнеры единогласно украсили лаконичные платья с помощью эффектных объемных бантов. Oscar de la Renta, Lele Rose и Viktor & Rolf предложили увеличенные геометрические банты-шлейфы, в то время как Carolina Herrera воспели объемный бант канареечного цвета.

    Завершающим акцентом в свадебном образе невесты стали всевозможные кейпы и полупрозрачные накидки.

    1 з 36
    на весь екран згорнути
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Дизайнеры, экспериментируя с классической фатой невесты, продемонстрировали актуальность и нетривиальность удлиненных кейпов - от лаконичных вариантов Tadashi Shoji до щедро расшитых всевозможным декором в виде перьев, кристаллов и цветов в коллекции Elie Saab и Zuhair Murad.

    Джерело: vogue.ua

    Читайте також
    мода и красота фотография Меган Маркл искусство одежда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ