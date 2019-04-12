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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом

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    Меган Маркл - Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл

    Решение членов королевской семьи разозлило работников дворца.

    Герцог и герцогиня Сассекские снова отличились неординарным, а, главное, непопулярным для дворцового персонала решением. На этот раз супруги запретили работникам Виндзорского замка пользоваться парковкой с видом на их новый дом, утверждает источник The Sun.

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    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом
    Меган Маркл и принц Гарри запретили прислуге парковаться рядом с их новым домом

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    Парковкой рядом с их новой резиденцией в Frogmore Cottage персонал пользовался в течение многих лет, теперь же сотрудники вынуждены оставлять свои автомобили на общественной парковке короля Эдуарда VII. Как отмечает Daily Mail, между ними расстояние в добрую милю. Впрочем, пока разрешения некоторым сотрудникам все же выдаются. Речь идет о посетителях гольф-клуба Royal Household, которые играют там в крикет и шары.

    При этом собеседник признается, мол, сказать, что мы расстроены и раздражены, не сказать ничего. Обиженные сотрудники предположили, что Гарри и Мегэн не хотят смотреть в окно и видеть, как подъезжают и отъезжают машины и как сотрудники входят в клуб. В то же время другой источник в Виндзоре отмечает, что принятое решение исходит не от Меган Маркл и принца Гарри, а от суперинтенданта замка.

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