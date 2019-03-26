Родственника Меган Маркл выселяют из дома из-за долгов



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Томас Маркл-младший и его супруга

Семья герцогини снова оказалась на первых полосах газет

По данным издания Daily Mail, старший брат герцогини - 52-летний Томас Маркл-младший - в скором времени окажется на улице из-за неуплаты арендной платы.

В течение последних трех месяцев он игнорировал выставленные арендодателем счета, накопив долг в 4500 долларов, после чего его поставили в известность - он должен покинуть жилье к 5 апреля. Хозяин дома в Грантс-Пасс, штат Орегон, где проживает брат Меган, подал на него в суд, характеризуя его как «халявщика» и «злостного неплательщика». Томас Маркл сопротивляется обвинению, говоря о том, что уведомления поступали к нему не должным образом, а суммы были подсчитаны не верно.

Эта история - не первая, ставшая достоянием СМИ. В январе этого года Томас был арестован за вождение в нетрезвом виде, а в 2017-м он оказался в участке после того, как угрожал своей девушке пистолетом у себя дома. Позже он объявил, что намерен жениться на своей избраннице и пригласил Меган приехать к нему на свадьбу.

Также в минувшее Рождество Томас Маркл-младший отправил сестре "примирительную" открытку, выразив свое желание побывать у нее в гостях в Лондоне и взять на руки их с принцем Гарри ребенка, когда тот появится на свет.

Джерело: Hello!